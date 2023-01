El brasileño de los Pumas está atravesando una complicada situación. Primero salió la noticia de que a Dani Alves lo detenían por presunta agresión sexual. Después se dio a conocer que la fiscalía le pidió que ingrese a prisión preventiva, y actualmente se encuentra aquí. Y mientras el futbolista está atravesando esta situación, su ex mujer dio un par de declaraciones sobre la familia: ¿cómo lo están tomando los hijos de Dani Alves?

El futbolista brasileño es acusado por una jovencita de haberla violado en una discoteca en Barcelona. Horas después de conocerse la noticia, los Pumas anunciaron la desvinculación de Alves, quien tenía contrato con el equipo mexicano hasta junio de 2023.

Dani Alves tiene dos hijos, producto de su primer matrimonio con Dinorah Santana. Sus hijos son Daniel y Victoria Alves, jóvenes que mantienen un perfil bajo y no figuran públicamente como su padre al momento.

El brasileño de 39 años contrajo segundas nupcias con la modelo Joana Sanz. En 2022 cumplieron cinco años de casados pero no tienen hijos juntos.

Dinorah habló con el programa Fiesta de Telecinco y explicó que sus hijos no están pasando un buen rato respecto a la situación de su papá.

“Dani [Alves] jamás haría esto. Te lo digo porque lo conozco desde hace 22 años. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando. No he tenido acceso a él. Sé que está triste, pero haré lo que haga falta para ayudarle”.

“Es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él”, dijo Dinorah al programa Fiesta.