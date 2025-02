De ‘Emilia Pérez’ a Hollywood: Adriana Paz trabajará junto a Ben Affleck y Diego Luna en dos nuevos proyectos

Adriana Paz, la actriz mexicana que destacó en la polémica cinta “Emilia Pérez”, dará el siguiente paso en su carrera al trabajar ahora con estrellas como Ben Affleck y Diego Luna. La interprete será parte de la película “Ceniza en la Boca”, que estará bajo la dirección del actor mexicano y la cual está basada en la novela del mismo nombre de la escritora Brenda Navarro.

Sobre su participación en el proyecto de la estrella de “Y tu mamá también”, Paz no dudo en expresar su felicidad por el reconocimiento de su trabajo.

“Desde que leí la novela por primera vez, cimbró mi ser. Brenda Navarro es una escritora muy poderosa que nos ha regalado una magnífica novela. A esto le sumas el hecho de poder rodar nuevamente en España, país que significa mucho para mí, y la cereza del pastel es volver a colaborar con Diego Luna, ahora como director y guionista, me llena de alegría y entusiasmo”, contó.

Adriana Paz trabajará junto con Ben Affleck

La mexicana también forma parte del reparto de la serie de Netflix “Animals”, la cual la cual está bajo la dirección de Ben Affleck, quien también es el protagonista. Con Adriana estarán también Luis Gerardo Méndez, Kerry Washington, Steven Yeun y Gillian Anderson, para narrar una historia que girará en torno a un secuestro.

“Estoy muy emocionada por este nuevo reto, trabajar al lado de Affleck y el resto de mis compañeros es un regalo increíble que me da mi profesión, la cual me apasiona y me hace feliz”, indicó.

¿En qué otros proyectos está Adriana Paz?

Adriana Paz recientemente terminó de filmar en México las películas ‘Day of the Dead’ de Brian Conley y ‘La Cazadora’ de Suzanne Andrews Correa. Y por primera vez en República Dominicana la película ‘Sana y Salva’ de Arí Maniel.