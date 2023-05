El alarmante mensaje de Alejandro Sanz que le está dando la vuelta al mundo

Alejandro Sanz de 54 años preocupa a sus seguidores tras publicar un triste mensaje en el que asegura que no se encuentra bien.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así Si te sirve, yo me siento igual”, expresó e inmediatamente provocó las reacciones de sus fans y amigos que le hicieron saber que están con él.

Cabe mencionar que el artista español se encuentra en plena gira musical y en cuanto a su vida sentimental, mantiene una relación con la artista cubana Rachel Valdés, tras estar casado 12 años con Raquel Perera, con quien tiene dos hijos, Dylan y Alma.

Al parecer, Alejandro Sanz no está pasando por su mejor momento, y aunque se desconocen los motivos, el famoso intérprete decidió sincerarse con su público con este íntimo mensaje.

El pasado 14 de abril, Alejandro se presentó en Bogotá, como parte de su gira Sanz en Vivo y cantó en otras ciudades latinoamericanas. Será el 3 de junio cuando volverá a España y luego volverá a América para presentarse en Miami.

Hace unos meses, lanzó el tema “Correcaminos”, junto a Danny Ocean, como parte de un EP en el que se encuentran canciones como “Cuándo”, y “Volé".