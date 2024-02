El hermano de Cristian Castro habló sobre las polémicas declaraciones del cantante sobre su padre ¿qué dijo?

En medio de la controversia desatada por l as recientes declaraciones de Cristian Castro acerca de su padre, Manuel “El Loco” Valdés, su hermano Marcos Valdés decidió responder a su hermano y seguidores manifestando su opinión al respecto.

En una entrevista exclusiva para Venga la Alegría, Marcos Valdés expresó su profunda decepción por las palabras de su hermano, manifestando sentirse “herido” por las acusaciones vertidas sobre su padre. pues visiblemente molesto, el actor compartió su descontento por las declaraciones de Cristian, asegurando que siempre lo ha apoyado en cada uno de sus proyectos.

“Es mi padre, y me duele en el alma escucharte hablar así de él”, afirmó Valdés durante la entrevista, en donde mencionó que no lograba comprender las razones detrás de las declaraciones de su hermano , ya que habían mantenido recientemente una conversación en la que no había indicios de lo que Cristian había mencionado al programa de televisión.

Las declaraciones de Cristian Castro sobre su padre, en las que aseguraba que Manuel “El Loco” Valdés tenía serios problemas con las adicciones, han generado una gran controversia en el ámbito mediático, además de reacciones entre los miembros de la familia.

La compleja relación entre Cristian Castro y “El Loco” Valdés

La relación entre Cristian Castro y su padre, el legendario comediante Manuel “El Loco” Valdés, ha sido compleja, pues estuvo marcada por la distancia física y emocional. Cristian Castro no conoció a su padre sino hasta la edad adulta, debido a la decisión de Valdés de no involucrarse en su crianza. Esta ausencia dejó una profunda huella en el cantante, quien ha expresado en varias ocasiones el dolor y la confusión que le generó.

A pesar de la distancia inicial, con el tiempo Castro y Valdés lograron construir una relación más cercana. El cantante ha reconocido el talento y la influencia de su padre en su carrera artística, incluso llegando a afirmar que heredó la “locura” que caracterizaba a Valdés.

Sin embargo, Castro no ha rehuido hablar de los aspectos negativos de la vida de su padre. En entrevistas recientes, ha sido abierto sobre las adicciones que enfrentó Valdés, incluyendo el alcohol y las drogas, y cómo estas afectaron su vida personal y profesional.