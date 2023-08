Ella es Antonia Mayer, hija de Sergio Mayer que lo defiende ante críticas de LCDLFM

Mientras esté en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer ha recibido mucho apoyo desde casa parte de su esposa Issabela Camil y sus dos hijas Antonia y Victoria Mayer. Y fue precisamente Antonia quien rompió el silencio ante las críticas y acusaciones que el público ha hecho a su papá por su comportamiento contra Nicola Porcella junto con Wendy Guevara y Poncho de Nigris.

Antonia Mayer defiende a su papá Sergio Mayer de las críticas de LCDLFM

El viernes pasado, en una fiesta temática, Wendy, Sergio y Poncho protagonizaron un escándalo por jugarle una broma pesada a Nicola —bajándole los pantalones, embarrándole crema y no parar aunque Nicola estaba exclamando que lo dejaran en paz. Se armó un gran revuelo en redes sociales y muchos usuarios hicieron mención de que lo ocurrido era abuso sexual.

La Jefa de LCDLFM ya les llamó la atención a los tres involucrados en este ‘juego pesado’, pero quien se pronunció con mayor intensidad fue Antonia Mayer. La hija de 17 años de Sergio Mayer habló a través de TikTok para aclarar lo ocurrido y defender a su padre: “son redes sociales, tienen que saber que muchas cosas están sacadas de contexto, y si no vieron lo que pasó de verdad, los invito a ver el video. O sea, de verdad está muy cabrona la gente. ¿Ustedes creen que mi papá en la última semana va a estar sacando su cara? Ya la hubiera sacado desde hace años, lleva todo el reality, así es mi papá. No es lo que están diciendo ahorita que es un ‘violador’”, dijo Antonia.

La adolescente dijo que había desmentido a una usuaria que había señalado a su papá de varias acciones, “y me terminó diciendo, ¿sabes qué? tienes toda la razón, me dejé llevar por las redes sociales. Que es algo que a mí también me ha pasado. [...] No había ni visto el video, y ya me estaba tirando hate. Le dije, muchas gracias por entender, y me dijo, tienes toda la razón, te pido una disculpa, porque todo está sacado de contexto”.

¿A qué se dedica Antonia Mayer?

Sergio Mayer a Issabel Camil, quienes han estado juntos por más de 20 años, tienen dos hijas en común: Antonia Mayer (17) y Victoria Mayer (12). El actor y político tiene un hijo más, su primogénito Sergio Mayer (25) que tuvo con Bárbara Mori.

Antonia, la hija mayor, incursionó en el mundo de la actuación con la película ‘Soy tu fan’, y de eso habló con CARAS tiempo atrás: “al principio la verdad no lo buscaba [ser actriz], me quería dedicar a otra cosa, pero llegó el casting de Soy tu fan y tuve una conexión con el papel y pensé ‘voy a intentarlo, no pasa nada’”. Aseguró que su mamá Issabela la acompañaba a los sets todos los días, y que tomó inspiración de su familia para hacer este rol. “Mi mamá tiene mucha habilidad para aprenderse los guiones, los dos aman su trabajo y eso lo admiro muchísimo, porque tienen un compromiso y pasión muy grande por lo que hacen”.