Ellos son los dos hijos pequeños de Tania Rincón

Tania Rincón anunció su separación de mád de 12 años de matrimonio con Daniel Pérez. “Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia”, dijo en sus redes sociales. Ambos tuvieron dos hijos, y compartieron una foto con ellos para anunciar que aún así la familia seguirá unida.

Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día.

Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro.

Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia.

Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición.

Tania Rincón y Daniel Pérez anunciando su separación.

¿Cuántos hijos tiene Tania Rincón?

La actriz de 36 años es madre de dos niños: Patricio (nació en 2017) y Amelia (nació en 2021). Ha sido abierta en cuanto a la maternidad, especialmente a través de redes sociales.

“Patricio de 5 años y Amelia de 1 año 5 meses. Aunque hermanos, son tan diferentes. En mi caso sentí que el segundo hijo sería más fácil jajajaja pero no, sigo aprendiendo. Con Patricio no quería ni que el aire le diera y ahora con Amelia ya sé que si come tierra, vivirá . El segundo tiene maestro en casa que le enseña estimulación y hasta abrir puertas o saltar barandales de protección . Amo ser testigo de las travesuras de este par, cómo se conocen y encuentran a su primer enemigo, amigo y cómplice de vida”, escribió Tania.

En otro post compartió sobre la importancia del juego. “Como mamás es esencial que apoyemos el desarrollo de nuestros pequeños, y no hay mejor manera que permitirles descubrir el mundo jugando, pues además de que aprenderán de una manera muy divertida, nos regalarán grandes e inolvidables momentos juntos”.

Pero aunque quisiera agrandar la familia, Tania Rincón ya no puede tener hijos. Durante una emisión del programa “Hoy” años atrás reveló que le detectaron un mioma, por el cuál tomó la decisión de someterse a una a una histerectomía (operación para extraer la matriz). Dijo que fue una decisión difícil puesto que con este padecimiento quirúrgico ya no podrá tener más hijos. Sin embargo, explicó que previamente su esposo y ella habían tomado la decisión de no tener más hijos, aunque el proceso de sanación emocional fue complejo.

“Después de tener a Amelia yo tenía el dispositivo intrauterino y en teoría con este dispositivo no debes de tener tu periodo en cinco años, en lo que te está haciendo efecto el dispositivo. Fui al doctor... al revisarme, al hacerme el ultrasonido se dan cuenta que tengo un mioma...”, relató. Además, explicó que uno de los síntomas que presentó, fueron los sangrados constantes, por los que actuó de manera inmediata apoyada de sus médicos. Y compartió que tiempo después, los especialistas se percataron de que el mioma había crecido, esto luego de haberse embarazado de su hija Amelia. “Tomamos la decisión, evidentemente la doctora y yo que lo mejor para mí era así quitarlo, la matriz...”. Por otro lado, confesó que está situación de salud podría deberse a los antecedentes familiares. “Lo que sucede con mi historial clínico es que mi mamá también fue operada de lo mismo, entonces de alguna manera pude ser genético..”.