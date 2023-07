Ellos son los hijos de Bárbara Torres; y quién fue el que ‘explotó' en LCDLF

Bárbara Torres fue la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México, y su salida de este reality provocó un emotivo momento con uno de sus hijos. Lo cierto es que más allá de su carrera artística, la actriz de origen argentino es madre de dos y está muy orgullosa de su papel familiar.

¿Quiénes son los hijos de Bárbara Torres?

Los hijos de Bárbara Torres son Manolo (16) e Ignacio ‘Nacho’ (18); de hecho su participación en la serie ‘Excelsa’ fue porque en la vida real estaba embarazada de su segundo bebé. En una ocasión, con motivo del 10 de mayo, compartió un emotivo mensaje: “Lo mejor que me pasó en la vida…ser mamá de estas dos personas de las cuales estoy enamorada hasta la eternidad…FELIZ DÍA a todas las que aman la mejor tarea del mundo: SER MADRE”.

En entrevista con El Imparcial, afirmó: “no me imagino vivir sin mis hijos. Así los tengo en mi casa o vivir en una carpita, con ellos a donde sea [...] Una vez me preguntaron si me caían bien mis hijos, porque hay papás que dicen que no les caen bien sus hijos. Eso es terrible, qué mal que les pasa, pero los míos, para mí, son las máximas personas del mundo”.

En otra entrevista del 2020 reveló que ella no habla del padre biológico de sus hijos, aunque sí lleva una relación estable. Además explicó por qué no sube tantas fotos de sus retoños: “es debido a la inseguridad que se vive en el país, no quiero correr el riesgo de exponerlos”. También describió qué tipo de mamá se considera: “una mamá estricta, pero también muy divertida; creo que hay momentos en los que uno se debe comportar, y se lo hago saber a mis hijos, que primero está la obligación, el colegio, el trabajo, y siempre tienen que decir lo que piensan de forma respetuosa, nunca faltarle el respeto a nadie”.

¿Qué dijo el hijo de Bárbara Torres en LCDLF?

Su hijo mayor, Nacho Torres, dio una fuerte declaración cuando recibió a su mamá tras la eliminación de La Casa de los Famosos. “Quiero decir algo: de esta mujer se dijo mucho en redes sociales. Yo nunca había escuchado cosas tan feas, así como ustedes tienen una madre, les pido que respeten a la mía”, dijo el adolescente entre lágrimas.

Ante esta misma situación, Bárbara subió a su cuenta de Instagram lo siguiente: “El respeto es lo más importante para un ser humano… Todos cometemos errores, lo importante es levantar la cara y aceptarlos… Gracias por permitirme estar en tu corazón por tantos años”.