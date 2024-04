Galilea Montijo revela que le gustaría volver a ser madre: estos son los métodos que ha consultado para lograrlo

A sus 50 años, Galilea Montijo puede presumir que ha cumplido la gran mayoría de sus metas y proyectos, tanto en lo profesional como en lo personal. Se consolidó como una presentadora reconocida, fundó su propia marca de ropa, ha trabajado con importantes marcas y, lo más importante, está rodeada de personas que la quieren, entre ellas el pequeño Mateo, su único hijo.

La maternidad llegó a sumar solo cosas positivas a Galilea Montijo, quien desde que le dio la bienvenida a su primogénito en 2012, se ha dedicado a disfrutar de cada etapa. No obstante, inevitablemente ha surgido en ella el anhelo de volver a ser madre, propósito que aún no descarta del todo, pues antes quiere agotar todas las opciones posibles.

Galilea Montejo se sincera y revela que le gustaría tener otro bebé

Ahora que se encuentra viviendo un excelente momento en su relación con Isaac Moreno y el aspecto profesional está repleto de éxitos, Galilea Montijo se ha dado el tiempo de pensar si quiere tener más hijos. Es así que la presentadora reveló que sí es algo que tiene en mente, aunque es perfectamente consciente de las implicaciones y cuidados que debe tener por su edad.

Durante una conversación con medios de comunicación, Galilea explicó que tiene previsto recurrir a clínicas especializadas, mismas en donde pueda obtener un diagnóstico certero y le digan las mejores alternativas para ser madre por segunda vez.

“Me gustaría pero no he podido hacer una cita, ya tengo varios lugares en los que me encantaría ver esta posibilidad. Me hubiera encantado que fuera a través de mí (un embarazo natural), aunque si no se puede, veré qué otras maneras hay”, explicó la conductora sobre una de las alternativas que ha revisado.

La presentadora es madre de un niño de 12 años Instagram

La conductora reiteró el amor que siente tanto por Mateo, su primogénito, como por los hijos de su exesposo

“No es fácil, es un proceso largo, tedioso, yo creo que a veces hasta triste porque se te bajan los ánimos, pero si no se da, no pasa nada. Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tengo a mi Mateo y tengo otros dos que la vida me regaló, entonces ya tengo tres”, mencionó Galilea Montijo, haciendo referencia a los hijos de Fernando Reina, su exesposo, con quienes compartió tiempo cuando estaba casada con el político mexicano.

Y es que si bien su matrimonio no funcionó, es consciente de que al final del día son los hermanos de Mateo, por lo que procura que la convivencia entre ellos se mantenga constante. Asimismo, les tiene cariño por las cosas que vivieron juntos y por haberlos visto crecer.