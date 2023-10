Hijo de Talina Fernández realizará bazar con artículos de su mamá para operarse del corazón

El día en que se cumplirán cuatro meses de la muerte de Talina Fernández, su familia anunció que pondrán en venta varios artículos que pertenecieron a la presentadora.

Bajo el nombre de Las talachas de las talachas, los hijos de Talina organizarán un bazar en el que los fans podrán adquirir los objetos que fueron propiedad de la famosa.

De acuerdo con los herederos de la conductora, su madre dejó una carta en la que escribió su voluntad respecto a cómo quería que se repartiera su herencia. Además del bazar de artículos, dieron a conocer que pondrán en venta la casa que Talina habitó por más de 40 años, debido a su alto costo de mantenimiento.

Pato Levy y Talina Fernández Instagram

Algunos de los artículos que estarán en venta serán, libros, ropa, muebles, premios, vajillas, y este se llevará a cabo el próximo sábado en el auto-cinema Coyote Polanco que comenzará a las 10:00 am y cerrará sus puertas a las 4:00 pm.

¿Por qué se pondrán en venta las cosas de Talina Fernández?

Cabe mencionar que su hijo Pato Levy, quien hizo dicha publicación se encuentra delicado de salud. Se informó en los últimos días que necesita una operación urgente del corazón debido a que le fue diagnosticada una insuficiencia cardíaca y una arrimia.

“Ya estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo”, expresó Pato, quien añadió que recaudará fondos a través de la venta de algunos objetos de su madre en el bazar, para cubrir los gastos médicos y además pedirña ayuda económica mediante una página.

“Estoy haciendo lo del bazar con cosas de mi mami que ya aquí se quedaron y voy a tratar de hacer una página de esas que se llaman creo GoFound... la cosa es que me tengo que operar para que mi corazón, aguante, mientras más rápido, mejor”.

Pato agradeció la ayuda de su hermano Coco, quien pagó el hospital. “Mi hermano me está haciendo el paro, él es el que se ha movido con su gente, con sus conocidos, si no, no hubiera podido salir del hospital. Nada más de estar internado fueron como 500 mil pesos”, concluyó.