Kika Edgar nos cuenta todo sobre su nuevo disco: “Es un homenaje a esa conexión personal con mi padre”.

Kika Edgar compartió con nosotros el gran momento que está viviendo su carrera artística, la cúal está en constante evolución con una variedad de proyectos que van desde el teatro, la televisión y su carrera musical..

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Me siento muy bien, realmente contenta. Estoy involucrada en un personaje importante y tengo numerosos proyectos en desarrollo. Estoy disfrutando mucho de todo lo que está sucediendo, especialmente considerando la cantidad de proyectos en los que he estado trabajando a lo largo de este año. Me siento satisfecha y emocionada por la dirección en la que se están moviendo las cosas. Un gran proyecto que me llena de orgullo es “Pacto de Silencio”. Ha generado bastante interés y nos ha colocado en los primeros lugares a nivel internacional. Estos son los tipos de proyectos que uno anhela, donde el éxito está en la mente de todos, pero al final, es el público el que decide si les gusta o no. Hasta ahora, hemos recibido críticas positivas y comentarios fabulosos, lo que nos hace sentir muy agradecidos.

Estoy a punto de lanzar mi nuevo álbum, “Solo Boleros Volumen Dos”. El Volumen Uno fue un gran éxito, y esta segunda entrega verá la luz en noviembre. Hay varios proyectos en marcha, también estoy trabajando en teatro, participando en “Mamma Mia” como invitada especial y también en “Monólogos de la Vagina”. Además, estoy involucrada en la televisión y, por supuesto, mi gira “Retro Tour” me lleva a diferentes lugares de la república mexicana.

¿Cuál fue la inspiración detrás de tu disco?

La inspiración detrás de este disco es muy personal. Desde que era muy pequeña, la música de boleros ha estado presente en mi vida, Mi padre era un romántico empedernido y disfrutaba de las bohemias y tríos que solían cantar boleros en casa. Así que, crecí con esta música desde la infancia. Es un homenaje a esa conexión personal con mi padre y los boleros. Quiero darle un nuevo enfoque a estas canciones clásicas, interpretarlas con una voz fresca y llena de sentimiento. Mi objetivo es que las nuevas generaciones se acerquen a estas hermosas composiciones y se enamoren de ellas. Estoy encantada de ver que esto está sucediendo.

Los boleros son las verdaderas estrellas de estos discos, y yo simplemente soy la portavoz que trata de abrir mi corazón para transmitir la maravilla del amor a través de estas canciones. Además, estoy trabajando en un nuevo álbum inédito para el próximo año, completamente compuesto por mí. Estoy agradecida por el apoyo sincero y el amor del público. Cada interpretación la hago con todo el alma.

¿Cómo has visto tu evolución a través de tu carrera?

Me encanta crecer y aprender. Disfruto la oportunidad de interpretar personajes que se acercan más a la realidad, personajes más realistas. Lo que hago en televisión y en teatro son dos aspectos completamente distintos y disfruto mucho el desafío y el crecimiento continuo.

Hablando de ello, han pasado 23 años desde que comencé esta carrera, y es asombroso ver cuánto he aprendido y crecido. Siempre me veo como una aprendiz, porque creo que tenemos la misión de reflejar la evolución en las técnicas de actuación en la televisión, para conectar con lo que el público busca y se identifica.

Hay un antes y un después, no soy la misma persona que comenzó hace 23 años o incluso 10 años atrás. Mi enfoque ahora se dirige más hacia géneros que tienen un gran impacto.

Regresando un poco al streaming, ¿cómo fue trabajar en este proyecto?

Grabar “Pacto de Silencio” fue una experiencia maravillosa. Tuve el privilegio de trabajar con compañeras increíbles, actrices extraordinarias que compartieron conmigo el desafío de dar vida a estos personajes y desarrollar una historia compleja. La dirección también fue un reto, ya que teníamos que sugerir más de lo que mostramos para mantener la atención del público. En realidad, este proyecto ha sido uno de los más gratificantes de mi carrera y lo disfruté enormemente.

Creo que mi personaje en particular, Irene Bustamante, es una política de gran temple, con una personalidad fuerte, segura y decidida. Mantiene máscaras en diferentes aspectos de su vida, tanto en su trabajo como en público y en su vida privada, en donde su seguridad es menos aparente y evoluciona a medida que avanza la serie. La trama está muy bien diseñada y estructurada, y estoy muy contenta con el resultado.

¿Qué buscas transmitir con este personaje?

Creo que logré aportar matices importantes a la interpretación de una mujer segura, manejando las complejidades del poder político en un entorno predominantemente masculino. Me encanta abordar personajes que desafían los estereotipos y aportan una perspectiva única al realismo. Fue un trabajo exhaustivo y detallado, donde los gestos, las miradas y la expresión corporal se volvieron esenciales para comunicar muchas cosas sin palabras.

¿Cuál fue tu parte favorita?

Pues verás, disfruto mucho trabajar y aprender con mis compañeros y compañeras. Eso es lo que más me apasiona. Mientras descubría mi personaje y entendía la dirección y otros aspectos técnicos, yo tenía la suerte de contar con compañeros que eran realmente grandes maestros. Aprendí muchísimo de ellos y eso me llenaba de satisfacción. Además, el ambiente de trabajo siempre fue excelente, muy agradable. Me hacía sentir como si estuviera en la escuela, un lugar al que siempre me daba gusto ir.

¿Cuál fue el mayor obstáculo que enfrentaste?

La verdad es que yo siempre pienso que cada personaje conlleva un grado de dificultad. Siempre debemos trabajar duro para lograr que sea algo completamente diferente a lo que somos en la vida cotidiana, es decir, debemos alejarnos de nuestra propia personalidad y cuerpo para convertirnos en alguien completamente distinto. Para mí, ese es siempre un gran desafío. Cada personaje, sin importar su tamaño en la trama, presenta sus propios retos. Todos tienen su propia vida y mi mayor desafío es siempre darle vida y su propia esencia, dejando de lado mi propia personalidad.

¿Cómo ha sentido la respuesta del público?

Ha sido increíble, este proyecto está causando un revuelo, pero estoy muy feliz por ello porque es un proyecto diferente. Hay una mezcla de géneros que resulta interesante. Quieren dejar a la gente hablando de ello y llegar a un público que busca aventuras diferentes a lo que normalmente se encuentra en el mercado nacional e internacional. En mi opinión, la razón para crear este tipo de contenidos es proporcionar diversión al público y sumergirlos en una trama que les mantenga entretenidos, con romance, acción y muchos otros elementos combinados que dejan un buen sabor de boca.