Esta es la promesa que le hizo Kris Jenner a uno de sus nietos y podría llevarla a la quiebra

Para nadie es un secreto que Kris Jenner posee una personalidad sumamente peculiar, aspecto que muestra con todas las personas con las que convive. Esto ha quedado evidenciado todas las veces que la empresaria habla sobre su familia, tal como hizo recientemente, cuando confesó que se arrepiente de haberle prometido algo en específico a uno de sus nietos.

Kris Jenner se arrepiente de haberle hecho una millonaria promesa a Mason, uno de los hijos de Kourtney Kardashian

“Creo que cometí un error. Invité a cenar a Mason (el hijo de Kourtney) a cenar y le dije que si no bebía alcohol ni consumía drogas hasta que tuviera 16 años, le compraría un auto”, recordó la empresaria, asegurando que al escuchar estas palabras, el adolescente de 14 años se emocionó y le afirmó que no haría nada de eso.

Tras pensar en la reacción del joven, la matriarca del clan Kardashian-Jenner dimensionó el costo económico del regalo y, aunque posee una millonaria fortuna, se dio cuenta de que si tiene este gesto con Mason, deberá repetirlo conforme sus nietos crezcan.

“Me dí cuenta de que tendría que hacer eso 13 veces. ¡Me voy a ir a la quiebra!”, bromeó Kris, refiriéndose a los descendientes de sus famosas hijas y la nieta que le dio Rob, su único hijo varón.

Por qué la matriarca del clan Kardashian-Jenner se niega a pasar tiempo con sus nietos

En más de una ocasión, Kris Jenner ha evidenciado el gran cariño que siente por cada uno de sus nietos, a quienes ve con frecuencia gracias a la cercana convivencia que existe en su dinámica familiar.

Pese a que esta parte de su vida la hace profundamente feliz, sí tiene claro que no hay manera de que pueda dedicarles tiempo individual a cada uno, por lo que aprovecha cuando se reúnen.

“A menudo me digo a mí misma que debería ser ese tipo de abuela que lleva a sus nietos a cenar una vez al mes. Luego pensé que hacerlo me tomaría medio mes, así que llegué a la conclusión de que no pasará eso”, dijo divertida durante un evento en Los Ángeles recopilado por el Daily Mail.