La reacción de Clara Chía ante los rumores de que Piqué quería regresar con Shakira

No sería de extrañar que ni Gerard Piqué ni Clara Chía se han negado a hablar con medios sobre la relación que tienen —o sobre los efectos que las canciones de Shakira tienen sobre ellos. Pero cuando la prensa tiene oportunidad de abordarlos, tratan de abarcar temas relacionados a la pareja que se separó tras 11 años juntos. Esta vez fue por los rumores de que Piqué ha intentado regresar con Shakira, más allá de saber qué opinan de que la colombiana está próxima a mudarse a Miami.

La reacción de Clara Chía ante los rumores de que Piqué quiere regresar con Shakira

Los rumores surgen desde que medios españoles señalaron que el paparazzi Jordi Martín dijo que la letra de Music Sessions 53 tiene un mensaje oculto que puede ser más verdad de lo que pensamos: “yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, pues bien podría significar que el exfutbolista quiso regresar con la cantante.

La versión que le contaron allegados a la colombiana es que la pareja terminó en 2022, pero pasaron dos meses para hacer pública la decisión y finalmente se separaron. Pero Piqué le habría pedido que regresaran y Shakira se negó. “Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. Ya existía Clara por entonces”.

Europa Press pudo interceptar a la pareja cuando visitaron a los papás de Piqué, los exsuegros de Shakira, y preguntaron directamente a Clara Chía qué pensaba de que Piqué quería regresar con la intérprete. De acuerdo con la agencia, “la última canción de la colombiana deja entrever que Piqué quiso volver con ella tras su ruptura”.

Y fue precisamente esta la pregunta central, misma que Clara Chía tomó de largo. Lejos de desmentir o confirmar las noticias o el perdón de la pareja, la joven veinteañera hizo caso omiso a las preguntas y se enfocó en que su novio manejara para llegar con sus suegros.

#VÍDEO | Clara Chía, más cerca que nunca de Shakira, visita la casa de sus suegros junto a Gerard Piqué https://t.co/kbDPx2zcjw pic.twitter.com/2M6w6sZox6 — CHANCE (@CHANCE_es) March 3, 2023

Shakira estaría lista para mudarse a Miami

Mamarazzis ha revelado que Shakira planea mudarse a Miami el 1 de abril 2023. “Estamos muy pendientes de cuándo Shakira podría mudarse a Miami, y lo que nos cuentan es que ya tiene una fecha prevista, que sería el 1 de abril. Si todos los astros se alínean y todo va funcionando, ella el 1 de abril ya quiere irse”, mencionan las reporteras que recibieron la noticia al momento.

“Y cuando ella ya se instale en Miami, es cuando el abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, podrá solicitar la homologación del acuerdo que tienen aquí por la custodia de sus hijos”, prosiguen. Y explican que hasta que Shakira no se instale en Miami, esta homologación no podría llevarse a cabo.

Añaden que esta mudanza está ligada al hecho de que la salud de Shakira no empeore y que tenga una pronta recuperación.