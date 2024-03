Lucero revela las importantes razones por las que no bebe alcohol desde hace varios años

Durante sus más de 30 años de trayectoria artística, Lucero ha procurado mantenerse alejada de escándalos y controversias que puedan opacar la imagen que ha construido. Estos intentos han estado respaldados también por la forma en que resguarda su bienestar físico, como la elección de no ingerir bebidas alcohólicas.

Por qué Lucero decidió dejar el alcohol en su totalidad

Dicha preferencia no es algo nuevo para la cantante, pues en realidad Lucero ha evitado su consumo desde hace varios años por un poderoso motivo que recientemente reveló a través de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en Instagram.

“No soy fanática, no tomo mucho, casi nada. Antes tomaba mucho menos y duré años sin tomar una gota de alcohol, era más bien abstemia total”, respondió la intérprete, quien aseguró que ni siquiera en su juventud le llamó la atención la ingesta de este tipo de bebidas.

Asimismo, relató que no era algo desconocido para ella, pues veía a quienes la rodeaban ser bebedores sociales, simplemente no era algo que le llamara la atención. Esto sumado a que siempre tuvo claro que quería convertirse en una profesional, de modo que procuraba alejarse de cualquier factor que pudiera ser un distractor.

“Yo no sé si tuvo que ver a lo mejor con que yo quería hacer una carrera sólida y decía ‘quiero durar, quiero prepararme, quiero estar en mis cinco sentidos, quiero vivirlo, no quiero pasar por todo esto adormilada’”, añadió Lucero, haciendo relucir el compromiso con su faceta artística que desde siempre ha mostrado.

Lucero reveló que nunca ha ingerido alcohol antes de un show o rodaje Instagram

Te puede interesar: El tío de Kate Middleton alimenta las teorías respecto a lo que está pasando con la princesa

Estas son las bebidas preferidas de la cantante

También fue muy sincera con los miles de internautas que ingresaron a su transmisión y confesó que el hecho de que no le guste beber con frecuencia, no quiere decir que nunca haya probado ningún tipo de licor o coctel. Fue así que delató cuáles son sus preferidos. “Hubo una época de mi vida en la que me tomaba una copita pero después ya me sabía muy fuerte. A veces tomo tequila, otras alguna bebida combinada, como un Aperol o un Saint Germain”, mencionó.

Finalmente, dijo que todo su consumo debe ser estrictamente en ocasiones sociales donde no tenga responsabilidades, por lo que en definitiva, para ella un no rotundo es cuando tiene presentaciones. “Antes de un show, o en cualquier trabajo, no hay forma que me tome una copita, ni de rompope”, dijo divertida, dando por cerrado este tema y disponiéndose a responder nuevas preguntas hechas por sus seguidores.