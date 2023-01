Maite Perroni celebra el cumpleaños de su esposo con inéditas imágenes

La integrante de RBD, Maite Perroni hizo una romántica felicitación de cumpleaños a su esposo Andrés Tovar, con quien espera su primer hijo.

Maite Perroni celebró el cumpleaños de su esposo con un romántico video que contiene imágenes inéditas de la pareja que espera a su primer bebé. La famosa intérprete utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un amoroso mensaje al productor.

Perroni recalcó el inmenso amor que siente por su esposo, con quien se casó el año pasado y a quien considera “el amor de su vida”.

“Si tuviera q definir la palabra plenitud sería con tu nombre, tu paso por este mundo hace la diferencia. No solo por esa carcajada deliciosa y cara de travesura o por tu capacidad de sentir y conectar con la gente que más te necesita, o por tu inmenso amor por la vida y hacer justicia. No hay día que no agradezca tu existencia, porque eres el mejor regalo para los que hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en este plano”, escribió Maite.

“Mi alma te estaba esperando y SÍ existías. SÍ eres de carne y hueso y SÍ eres un mortal con alas, que no deja de soñar y compartirme cada día lo bonito que es vivir la vida en amor sano. Que eres consciente de lo importante que es trabajar por ser mejores, por crecer y tomarnos de la mano bien fuerte y para lograrlo juntos. Gracias por invitarme a recorrer un sin fin de emociones contigo, las más retadoras y hermosas de la vida, gracias por ser tú, tan humanamente real y tan increíblemente cierto. TE AMO AMOR DE MIS VIDAS , como no podría creerme capaz de hacerlo. Solo pido las cosas más bonitas para ti, que todo lo q desee tu corazón desde lo más profundo, se materialice para tu más alto bien. Feliz vuelta al sol”, agregó.

