Maribel Guardia revela detalles de la herencia de su hijo Julián Figueroa que murió a los 27 años

Hace casi cinco meses que falleció el hijo de Maribel Guardia a los 27 años a causa de un infarto agudo de miocardio.

Ahora, la actriz habló sobre los planes que tiene la familia respecto a la herencia de su hijo Julián Figueroa y dijo que desconoce si el cantante dejó algún testamento y por ello se está investigando.

Frente a las cámaras de la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Maribel expresó que se está buscando si existe algun documento legal que haya dejado su hijo sobre sus bienes, sin embargo, dijo que de no existir, los bienes del cantante quedarían en manos de José Julián, el único hijo que tuvo Julián Figueroa con Imelda Garza.

“Te extraño con el alma desgarrada": Maribel Guardia a su hijo en el que sería su cumpleaños 28 Instagram

“Se está buscando a ver si hay un testamento, pero de todas maneras, como nadie más de nosotros está peleando eso, sería para el bebé". En este sentido, la intérprete reconoció que antes de la muerte de su hijo, ella no había pensado en dejar un testamento; ahora tras el hecho lamentable se replanteó la idea de dejar por escrito su última voluntad.

“Yo no había hecho testamento y ahora pues sí voy a hacer, porque obviamente todo lo mío era de Julián, y ahora ya no va a ser así. Y es que todo va a quedar a nombre de José Julián, y en todo caso yo me imagino que lo administrará Ime (su nuera), pero todo va a ser para el niño”, comentó dejando en claro que su nieto heredará los bienes de la famosa.

¿Por qué Maribel Guardia tenía miedo de ser madre?

Maribel Guardia abrió su corazón como nunca para hablar del miedo que tenía de convertirse en madre debido a que la famosa quedó huérfana a los 9 años, lo cual fue algo sumamente doloroso para ella. “Yo nunca quise tener hijos porque yo me quede huérfana a los 9 años, para mí fue muy doloroso quedarme huérfana”, dijo.

Por esto mismo, Maribel explicó que su mayor miedo era morirse y dejar solos a sus hijos, tal y como a ella le pasó. No obstante, su exesposo Joan Sebastián fue quien la convenció de tener a su primer y único hijo.

“Yo decía, si tengo un hijo me voy a morir y lo voy a dejar solo. Y no quería hasta que se me atravesó Joan, Dios bendito, que era un loco que adoraba a los hijos y él me convenció de tener un hijo”, contó la actriz que está enfrentando el dolor de la muerte de su hijo.