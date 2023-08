Mijares hace inesperada declaración en público y Lucero reacciona

En una reciente entrevista, Lucero y Manuel Mijares se sinceraron respecto a la poderosa razón por la que no tuvieron más hijos. Después de ser uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo, hace varios años tomaron la decisión de poner punto final a su relación de pareja y convertirse en grandes amigos.

Sin embargo, los famosos han estado más unidos que nunca, esto debido a la gira en la que comparten escenario. Cabe recalcar que ambos mantienen una entrañable amistad y química que demuestran en cada uno de sus shows.

Ahora, durante una plática que tuvieron con la estación de radio Amor 106.7 en Chicago, Estados Unidos, Mijares confesó que le hubiera gustado tener una familia numerosa, pero Lucero no estuvo de acuerdo, ya que ella prefirió tener dos hijos, un niño y una niña.

Con su peculiar sentido del humor abordaron el tema que inmediatamente dio de qué hablar. “Yo quería cuatro hijos. Tú mandaste que fueran dos, que porque así es la familia perfecta, porque así es tu familia: tu mamá, tu hermano y tú", dijo Mijares a Lucero.

En este sentido, la intérprete dejó en claro las razones por las que decidió quedarse con dos hijos a pesar de que su entonces esposo quería algo distinto. “Tenemos dos manos, para un hijo y para una hija. Bueno contigo eran cuatro... es más por qué no tienes otros dos y me los presentas”, dijo entre risas, poco después agregó, “bueno, ahorita ya serían nuestros nietos, ya no viene al caso”.

De esta manera, los famosos demuestran que aunque se divorciaron hace más de 10 años, mantienen una gran relación.