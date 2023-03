Qué estaban haciendo Will Smith y Chris Rock durante la gala de los Oscar 2023

Pasó un año, pero la bofetada continúa fresca en la memoria de la gente. En la gala de los Oscar del año pasado Will Smith irrumpió en el escenario y abofeteó al comediante Chris Rock, quien había bromeado sobre la cabeza rapada de la esposa del actor, que sufre de alopecia.

El incidente opacó la ceremonia e impactó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero no murió ahí: este año volvió a la fastuosa gala de Hollywood organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La bofetada de Will Smith fue objeto de bromas en los Oscar 2023

“Si alguno de ustedes se molesta con alguna broma y decide moverse por eso (...) no será fácil”, dijo el animador Jimmy Kimmel refiriéndose al exabrupto de Smith, así como a una de sus canciones. Kimmel bromeó que cualquiera que intentara atacarlo tendría que enfrentar a una lista de superhéroes, incluyendo el Mandalorian (Pedro Pascal), el hombre araña (Andrew Garfield), y el “hombre Fabel”, en un juego de palabras con “Los Fabelman”, de Steven Spielberg. “Esta noche no habrá tonterías. No tenemos tiempo para tonterías”, dijo.

En 2022, luego del ataque, Smith volvió al escenario para recibir el Oscar al mejor actor por su rol en King Richard, pero después la academia decidió prohibirle participar en la ceremonia por una década.

“Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Oscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos”, bromeó Kimmel.

“Cinco actores irlandeses fueron nominados esta noche, lo que significa que es posible que haya otra pelea en el escenario esta noche”, prosiguió el comediante.

Luego adoptó un tono más serio: “Queremos que se diviertan, que se sientan seguros, y lo más importante, queremos que yo me sienta seguro”.

No paró por ahí. Las referencias a la bofetada continuaron a lo largo de la ceremonia. A la mitad de la gala, celebrada en el Teatro Dolby, lanzó: “Esta parte del show como que hace que extrañen un poco la bofetada, ¿cierto?”.

¿Qué dijo la Academia sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock?

Sobre la fastuosa ceremonia flota el fantasma de “la bofetada”, el impresionante instante en el que Will Smith atacó a Chris Rock en el escenario el año pasado por un chiste sobre la pérdida de cabello de su esposa.

“Lo vamos a reconocer, y luego vamos a pasar a otra cosa”, dijo la productora ejecutiva del Oscar, Molly McNearney, a los medios la semana previa a la gala del 2023.

“La Academia ha dejado muy claro que no le parece gracioso y que preferiría que no se discutiese al respecto. Pero supongo que no puedes hacer de cuenta que no ocurrió", dijo Feinberg.

Los organizadores fueron criticados por permitirle a Smith continuar en el evento luego de la agresión, e incluso dejarle recibir su estatuilla al mejor actor.

Después se le prohibió asistir a la gala por una década, lo que significa que no presentará este año el premio a la mejor actriz, una tradición.

Por primera vez, un “equipo de crisis” estuvo tras bastidores para responder en caso de que ocurra algo fuera del guión.

“Hemos trabajado en la Convención del Partido Demócrata y en las ceremonias de toma de posesión de varios presidentes. Nosotros nos encargamos del entretenimiento, el Servicio Secreto, del resto”, dijo a AFP el productor de la gala, Glenn Weiss.

El objetivo de su equipo y del anfitrión, Jimmy Kimmel, es estrictamente “mantener la ceremonia entretenida”.

¿Qué estaban haciendo Will Smith y Chris Rock durante la gala de los Oscar?

Un año después de recibir una bofetada de Will Smith durante la entrega de los Oscar, el humorista estadounidense Chris Rock se tomó su revancha el sábado anterior al domingo de la premiación en un monólogo difundido por Netflix.

Smith se disculpó con Rock, pero fue vetado en los Oscar por una década. El humorista no presentó ninguna demanda y hasta ahora se había mantenido casi en silencio sobre el incidente.

Pero en un espectáculo en Baltimore, Rock replicó acusando a Smith de llevar a cabo una “indignación selectiva”, al afirmar que el actor estaba contrariado porque su mujer lo había engañado.

“Will Smith practica una indignación selectiva”, dijo Rock en el monólogo difundido en directo por Netflix.

“La gente me pregunta '¿te dolió?’ Todavía duele”, agregó.

“Will Smith es bastante más grande que yo. Interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Creen que yo me presenté a una audición para ese papel?”

El cómico también explicó que Smith había sido objeto de burlas después de un episodio de podcast de su esposa, en el que la pareja habló del affaire y cómo le había afectado.

"¿Por qué hizo eso?”, se preguntó el cómico, insistiendo en que tras ese podcast Smith fue insultado y su esposa fue tratada de “perra” y “depredadora”.

Agregó que había intentado ofrecer sus condolencias a Smith después de que esa infidelidad se hiciera pública.

Rock señaló que la animosidad de Pinkett Smith hacia él se había originado unos años antes, cuando ella le pidió que boicoteara los Oscar porque su esposo no había sido nominado por la película de 2015, ‘Concussion’.

“Ella dijo que un hombre adulto debería renunciar a su trabajo porque el esposo no fue nominado por ‘Concussion’. Entonces (Smith) me da un golpazo”, bromeó.

"¿Qué diablos? ¿Hice algunas bromas al respecto? ¿A quién le importa un carajo? Así son las cosas; ella comienza, yo lo termino. Nadie la estaba molestando”.

Rock dijo que, antes de la bofetada, siempre había amado a Smith, primero como rapero y luego como actor. “Hizo algunas películas geniales. He apoyado a Will Smith toda mi vida”, pero ahora dijo apoyar al amo de esclavos que golpea al personaje de Smith en su última película, ‘Emancipation’.

Además de subir un par de videos de entretenimiento en Instagram, a Will Smith solamente lo vieron manejando alrededor de las 4pm PT, vía ET.

