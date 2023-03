Así fue la incansable lucha contra el cáncer de Rebecca Jones

La famosa actriz mexicana Rebecca Jones falleció la madrugada de este 22 de marzo. Así lo dio a conocer su representante Danna Vázquez, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Cabe recordar que Rebecca fue sobreviviente del cáncer de ovario que venció en 2019, sin embargo el año pasado se dio a conocer que se encontraba hospitalizada y delicada de salud por una neumonía.

🚨#AHORA| La madrugada de este miércoles falleció la actriz de cine, teatro y televisión Rebecca Jones. Descanse en paz. pic.twitter.com/2a95NtORDe — Adela Micha (@Adela_Micha) March 22, 2023

¿Qué tipo de cáncer le dio a Rebecca Jones?

Rebecca atravesó un momento muy difícil a principios del 2018 cuando comenzó su lucha contra el cáncer de ovario. La actriz comentó que estaba agradecida con sus fans por las muestras de cariño y sobre todo por estar al pendiente de su salud. “Estoy de regreso, es un hecho. Espero que el público me reciba con todo el amor que me ha recibido siempre. Así como el árbol de limones que tengo ahí, así me siento: llena de vida. Estoy bendecida, agradecida con Dios de que me haya dado esta segunda oportunidad, no puedo estar más contenta. Voy a empezar a hacer cine, voy a empezar a hacer teatro”, señaló la actriz de entonces 61 años”.

“Fue completamente sorpresiva, obvio, como a todos. Llevaba tres meses de muchas molestias en el vientre, no me cerraba la ropa (...) En el momento en el que me dicen ‘Esto es un tumor’, lo primero que pensé fue en muerte, porque así crecimos, pensando que cáncer es igual a muerte. Pero luego, lo primero que sentí no fue miedo, fue paz, fue ‘Si yo me voy, si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví. Tengo una vida plena, tengo una vida en la que Dios me regaló demasiadas cosas buenas’. El gastroenterólogo me dijo ‘Te quedan de cinco a siete años de vida’ y yo le contesté con una grosería y le dije que él no era nadie para decirme una cosa así y que yo no iba a estar en ese porcentaje de muertes, y así ha sido hasta ahorita…”. Jones expresó para Ventaneando cómo se enteró que padecía la enfermedad.

Al finalizar, afirmó que su hijo Maximiliano Camacho Jones estuvo von ella en todo el proceso.

Rebecca Jones cuenta cómo descubrió que tenía cáncer #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/dLKVGssvgk — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 23, 2018

En 2022, durante el programa “Hoy” Alejandro Camacho reveló que Rebecca Jones nuevamente enfrenta una batalla contra el cáncer de ovario. “Rebecca está perfectamente bien, está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta”, comentó el famoso actor en televisión y agregó que pese al nuevo diagnostico, la intérprete se encuentra muy bien; “la veo guapísima, entera, muy fuerte, admirable”.

Esta declaración llegaba después de los rumores que señalaban que la actriz tenía cáncer de nuevo e incluso ella lo negó hace unas semanas. Esta sería la segunda vez que la actriz se enfrenta contra el cáncer de ovario, pues la primera fue en 2017, cuando se lo detectaron y el cual venció en 2019 gracias a varios tratamientos de quimioterapia.

Rebecca Jones fue hospitalizada por deficiencia pulmonar y neumonía

La actriz de Cabo fue hospitalizada a finales del año pasado debido a que en los últimos días presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección, así lo informó su equipo de prensa Prensa Danna mediante un comunicado en el que señalan que, “por el momento el dictamen del médico es estable”. Asimismo, pidieron hacer caso omiso a la información errónea que se ha difundido en la que señalan que la actriz se encuentra grave. “Prensa Danna es y será la única vía de comunicación oficial para dar reporte del estado de salud de la Sra. Jones, esto autorizado por la familia, por lo cual pedimos hacer caso omiso a cualquier especulación ajena a nosotros”.

Estuvo en terapia intensiva por las complicaciones que provocaron que le extirparan un fragmento de pulmón afectado por una bacteria. Rebecca habló sobre el padecimiento que la mantuvo intubada. “me ingresaron con neumonía por bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón. Los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron... yo estaba más pa’ allá que pa’ acá, firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, dijo la famosa.

Jones y su equipo médico creen que en uno de sus chequeos de rutina en el hospital adquirió la bacteria que la mantuvo en un estado crítico de salud. “Caminaba cinco pasos y me hundía, era un cansancio brutal... llegué en ambulancia, me internaron, la verdad es que no supe nada hasta siete días después, estuve en terapia intensiva cinco o siete días, algo así, y luego me pasaron a intermedia”, confesó.

“Las bacterias ya se habían metido al pulmón y habían hecho fiesta porque los antibióticos por la vena son mucho más efectivos que tomados, me restablecieron rápido desde ahí", dijo sobre la recaída que tuvo en su casa al tomar los medicamentos vía oral. “Se estaban comiendo una parte del pulmón básicamente, entonces tuvieron que hacer una intervención como la de laparoscopia para quitar esa parte del pulmón y que ya no se fueran para otros lados, es complicado”, agregó.

La intérprete fue dada de alta y continuó su recuperación en casa. “Ahorita estoy en recuperación en casa, gozando mucho mi casa, hay muchísimas enfermedades por todos lados... los doctores no quieren que esté acostada en la cama, quieren que esté activa para que esté yo más fuerte cada día, haciendo mis ejercicios”. En este sentido, compartió que su hijo Maximiliano, fruto de su matrimonio con Alejandro Camacho, está al pendiente de ella. “disfrutando muchísimo a mi hijo, está conmigo cuidándome, no se ha separado de mi desde que estaba yo en el hospital”.

Los últimos días de vida de Rebecca Jones

Luego de pasar por problemas delicados de salud y abandonar la telenovela Cabo, la actriz Rebecca Jones se dedicó a recuperarse en su casa alejada del ojo público, teniendo algunas interacciones en redes sociales con sus fans, en las que mostró la gran actitud que la caracterizaba.

La intérprete sorprendió a sus seguidores al reaparecer durante la presentación de la película Nada Que Ver, de la cual forma parte del elenco. Sin duda la imagen inmediatamente se viralizó en redes sociales y ella habló de los comentarios que surgieron sobre su aspecto físico.

“Sí, ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint- Exuperie: ‘lo esencial es invisible para los ojos’. Y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera ... (ya los recuperaré), ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo. Tampoco estot luchando porque todos luchamos día con día por vivir, al menos yo pienso que así debería ser”.

“Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Estoy con un biólogo maravilloso que reside en Monterrey, Alberto Valdez Marroquin. Ya les platicaré la joya con la que me topé".