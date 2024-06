Quién es Ian McKellen, el emblemático actor de “El señor de los anillos” que sufrió un alarmante incidente

Hace apenas un par de horas, se reportó que Ian McKellen vivió un percance mientras se encontraba en acción. El artista, recordado por su participación en cintas como “El señor de los anillos” y “X-Men”, fue auxiliado por los servicios de emergencia oportunamente, lo que evitó que este incidente pasara a mayores.

Quién es Ian McKellen

Ian Murray McKellen, conocido simplemente como Ian McKellen, es un actor de teatro y cine de origen británico. Cuenta con una trayectoria de más de 50 años, tiempo en el que se ha desenvuelto dentro de grandes producciones a nivel internacional, una de ellas dentro de la saga “El señor de los anillos” y “El Hobbit”. En el mundo teatral, ha participado en diversas obras de Broadway y Londres, donde se ha ganado el aplauso del público gracias a sus magistrales interpretaciones.

Destaca como uno de los máximos ganadores de los BAFTA y los Emmy de su generación. Adicionalmente, es considerado como una leyenda del arte histriónico en su país.

¿Qué le pasó al actor de “El señor de los anillos”?

De acuerdo con las primeras versiones de lo sucedido, McKellen estaba en una de las funciones de “Player Kings”, una obra de teatro que impulsa al artista a dar lo mejor de sí debido a que requiere de actuaciones impecables y tiene una duración de aproximadamente tres horas.

La caída habría ocurrido al momento de que Ian entró a cuadro con una escena de pelea, donde un movimiento mal calculado propició que perdiera el equilibrio y cayera de la tarima.

Este momento sorprendió a los asistentes, que en un principio no sabían si se trataba de algo planeado o no. Fue hasta que se percataron de que Ian McKellen estaba esforzándose para ponerse de pie que quedó claro que no había sido previsto.

Getty

Esto se sabe sobre su recuperación

Ante la evidente preocupación de los presentes y lo alarmante que resultó esta noticia, portavoces del teatro Noel Coward se pronunciaron respecto a la situación actual del actor de 85 años y confirmaron que no sufrió de consecuencias graves.

Aunque hasta el momento no se sabe con exactitud cuál es el diagnóstico de McKellen, los reportes indican que se le realizaron varias pruebas físicas y se le sometió a un escáner para encontrar cualquier lesión oculta, sin embargo, no hubo indicios que muestren secuelas.

El emblemático histrión se encuentra recuperándose satisfactoriamente y está previsto que en cuanto le sea posible, regrese a sus actividades cotidianas.