Quién es Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau, y estos son sus hijos

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el miércoles (2 julio) que se separó de su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, tras 18 años de matrimonio. “Luego de muchas conversaciones profundas y difíciles, decidimos separarnos”, dijo Trudeau en Instagram. Ambos “firmaron un acuerdo de separación legal”, señaló su oficina en un comunicado.

Dijo que el público puede esperar seguir viéndolos a ellos y a sus tres hijos juntos, ya que “siguen siendo una familia unida” y que ambos padres serán una “presencia constante en la vida de sus hijos”.

La separación es la primera para un primer ministro canadiense desde la del difunto padre de Trudeau, Pierre Trudeau, que se separó de Margaret Trudeau y acabó divorciándose en 1984, durante sus últimos meses en el cargo. En sus memorias de 2014, tituladas “Common Ground”, el joven Trudeau recordaba que el “oscuro drama” en su casa y el eventual divorcio de sus padres habían sido duros para él.

En su último aniversario, en mayo, Trudeau publicó en internet una foto de la pareja tomados de la mano mientras conducían por una remota carretera canadiense en una casa rodante, con la leyenda: “Cada milla de este viaje juntos es una aventura. Te amo Soph”.

¿Cómo se conocieron Justin Trudeau y Sophie Grégoire?

Trudeau y su esposa, exreportera de espectáculos, eran amigos de la infancia y se reencontraron en 2003 mientras organizaban un baile benéfico. Pronto comenzaron a salir y se casaron en 2005 en Montreal.

Gregoire, de 48 años, había sido una presencia constante al lado de su marido, de 51 años, en los actos políticos de la última década, mientras él llevaba al partido desde el tercer puesto hasta formar gobierno en 2015, y a través de otras dos votaciones ganadoras en 2019 y 2021.

¿A qué se dedica Sophie Grégoire?

Sophie Grégoire es conocida por su activa participación en diversas iniciativas benéficas y labores de defensa. Ha sido una fuerte defensora de causas relacionadas con la salud mental, la igualdad de género y el bienestar de niños y jóvenes.

Nacida el 24 de abril de 1975 en Montreal, Quebec, es una ex presentadora de televisión y periodista. Sophie y Justin Trudeau se casaron en 2005 y tienen tres hijos juntos. Como cónyuge del Primer Ministro, Sophie Grégoire ha estado activamente involucrada en diversas iniciativas benéficas y filantrópicas. Ha utilizado su plataforma para abogar por causas relacionadas con la salud mental —su libro ‘Closer Together: Knowing Ourselves, Loving Each Other’ es un libro de autodescubrimiento y bienestar para adultos—, la igualdad de género y el bienestar de los niños.

¿Quiénes son los hijos de Justin Trudeau y Sophie Grégoire?

Tienen tres hijos: Xavier, de 16 años; Ella Grace, de 14; y Hadrien, de nueve. Desde un inicio en la vida pública, pidieron que se respetara la privacidad de los niños, así que se sabe muy poco de qué actividades les gusta o siquiera a qué escuela asisten.

