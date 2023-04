Quiénes son los herederos de Andrés García y a cuánto asciende su fortuna

Andrés García tenía 25 años cuando se convirtió en un historión en el mundo de la actuación. Este martes 4 de abril 2023, el mundo del espectáculo recibió la triste noticia de su muerte a los 81 años. El actor nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano acumuló más de 120 títulos de películas, así que a lo largo de su carrera fue acumulando una fortuna que bien podría costear un poco del futuro de su legado —o sea, sus hijos, con quien en realidad no era cercano—.

¿De cuánto es la fortuna de Andrés García?

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Andrés García tuvo un valor neto de $10 millones de dólares.

¿Cómo quedó el testamento de Andrés García?

El actor de Toña Machetes reveló a TVyNovelas cómo arregló su testamento: “yo no conservo copia del testamento, mi esposa Margarita Portillo es la que tiene el original, Roberto Palazuelos tiene otra copia y ella sabe qué hacer”, mencionó en 2021.

“Dejen a Beto, Margarita y a mi hermana [Rosa María] con 20 por ciento, 15 por ciento a mis hijos Andrés y Leonardo, y un 10 por ciento a su mamá, Sandra [Vale]”. El octgenario actor le dijo a la revista que le insistió a Roberto poderlo añadir al testamento, ya que le guardaba especial cariño desde pequeño: “Roberto no quería, ‘no Andrés, mejor deberías nombrarme solo albacea para repartir’, pero lo que pasa es que yo lo quiero como a un hijo, y sé que él tiene mucho dinero”.

Añaden que Andrea García, hija de su corto matrimonio con Fernanda Ampudia, no está incluida en el testamento porque no tienen una buena relación, y desde hace años están alejados —además de que ella lo acusó de una grave violación que él desmintió—.

Ahora bien, todo esto se ha cambiado. TVyNovelas añade que en agosto 2022, Andrés García modificó su testamento y excluía a sus hijos y a Roberto Palazuelos. “Yo el testamento, no me acuerdo. Dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié, o lo pienso cambiar”, afirmó. No sin antes añadir, “a Margarita y a mi hermana, y bye bye”.

Andrés García también era acreedor de la afamada residencia conocida como El Castillo, una propiedad valuada en 60 millones de pesos en el Ajusco, en la Ciudad de México (la construyó en 2001).

¿Quiénes son los hijos de Andrés García que ya no están en su testamento?

Los hijos de Andrés García con los que no tiene una buena relación son tres principales: Andrés Jr., Leonardo y Andrea. La madre de sus dos hijos mayores, Andrés y Leonardo, es Sandra Vale.

Por su parte, Andrea García vive en Los Ángeles y desde hace años se ha dedicado a la conducción. Las razones que habría dado el actor y sex symbol fueron, “es mi hija y la quiero mucho, pero se separó de la familia desde hace muchos años”, mencionó años atrás, vía Mag. Además de Andrea, aquí puedes leer de Nicole Curiel, la nieta no reconocida del actor que se despidió de su abuelo con un desgarrador mensaje.