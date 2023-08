Sergio Mayer Mori regresa a México, ¿en dónde estaba y a qué se dedica actualmente?

Sergio Mayer Mori se ha mantenido alejado del público desde hace varias semanas. El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer es bastante reservado en redes sociales, mostrándose a su casi millón de seguidores de manera muy esporádica y compartiendo cosas de vez en cuando. Ahora tiene 25 años, pero a los 18 protagonizó una notoria polémica al ser papá a los 18 tras su noviazgo con Natália Subtil, quien entonces tenía 28; como fruto de esa relación nació Mila, y ahora se dio a conocer, gracias a Sergio Mayer Mori, que por fin se reencontraron padre e hija tras un tiempo separados.

¿Qué hace Sergio Mayer Mori en México?

Fue a través de las historias de Instagram que Sergio dejó ver que se reuniría con su hija Mila —"no puedo creer que estoy a 6 hrs de estar en medio de esto”, escribió sobre una fotografía de su hija acostada con un perrito. Tras concluir varios asuntos en Colombia, el veinteañero puso, “nos vamos a casa después de tres meses”, revelando que llegó el momento de paz para estar con Mila, aunque por el momento no ha subido fotos con ella.

En cambio, Bárbara Mori dejó entrever que también se reunió con su hijo en compañía de amigos y posiblemente de su pareja Fernando Rovzar; las fotos que subió la actriz decían “vive el presente”, mientras capturaba los momentos que compartió con Sergio.

La madre de Mila, Natalia Subtil, no ha subido imágenes que comprueben que ella también se reunió con Sergio Mayer Mori; recordemos que Natália lo demandó en busca de obtener una pensión alimenticia de su hija Mila. Actualmente, Natalia forma parte del reality Hotel VIP, presentado por Karina Banda y Roberto Palazuelos.

¿A qué se dedica Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori ha incursionado en el mundo de la actuación y de la música, dejando en claro que tiene el mismo talento que sus padres.

En sus redes sociales se ha mantenido alejado y poco se sabe de él, pues ha abandonado sus cuentas y últimamente no ha publicado nada. A través de TikTok es donde el joven, hijo de Sergio Mayer, solía compartir videos tocando la guitarra y cantando. También nos ha mostrado que es un amante de la fotografía.

¿Sergio Mayer Mori se reunió con su papá en esta visita a México?

Así como aún no hay fotografías de Sergio Mayer Mori y Mila, también entra en duda si llegará a ver a su papá, Sergio Mayer, especialmente tras el éxito que se llevó en La Casa de los Famosos México.

Incluso, Sergio Mayer padre ha hablado sobre el distanciamiento entre él y su hijo mayor, a pesar de el amor y orgullo que siente por el joven de 25 años. "(La relación) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen”, comentó el exintegrante del grupo Garibaldi. “Nunca le gustó mi disciplina… Estas generaciones, sin faltarles al respeto, son más huevones (holgazanes), más dejados, menos comprometidos, viven más la vida”.

Sergio Mayer Mori es hijo del actor Sergio Mayer y de la actriz Bárbara Mori. Instagram @smayermori

Sergio Mayer Mori está enojado con su padre porque considera que fue y es demasiado estricto con él. Durante su estancia en LCDLFM, el diputado confesó que Mayer Mori se fue de su casa cuando cumplió 17 años: “Se fue de casa a vivir a departamentos con amigos, de repente me enteraba que estaba en un departamento con un amigo de no sé dónde y así anduvo, hasta que su mamá le empezó a rentar un departamento”.