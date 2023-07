Sofía Castro sobre ser de la familia presidencial: “me afectó la crítica”

Sofía Castro rompió el silencio sobre lo que vivió siendo parte de la familia presidencial en entrevista con Yordi Rosado. Sofía, cuyos papás biológicos son Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, develó cómo le afectó ser una adolescente y menor de edad en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) después de que su mamá se casó con él en 2010.

Sofía Castro habla con Yordi Rosado sobre ser parte de la familia presidencial

Sofía destacó que en la familia presidencial todo era ‘o blanco o negro, nunca gris’, y que el bullying que sufrió le costó su autoestima. “Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea. Me dijeron cosas bien feas, que ojalá me muriera. Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Sí hubieron oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris”. Recordemos que Sofía tenía 16 años cuando se mudó a la residencia presidencial. En 2020 ya se había pronunciado previamente sobre la crítica en redes sociales: “fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía, ‘ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni nadie’”.

También comentó a Yordi que hubo malos comentarios respecto a su físico: “me decían cachetona, cara de tortillina, chaparra, no tienes cuello. Mis papás me decían ‘no te lo creas, tú eres más’. Me destrozaron, les decía ya no puedo, no quiero salir. No me podía ver al espejo, no me quería, me afectó mucho la crítica”.

“Voy a hablar por los seis. Tratamos de ser muy herméticos. Tratamos de cuidar nuestro corazón porque la gente cambió con nosotros”, añadió Sofía Castro, considerando que la familia extendida eran ella con sus dos hermanas biológicas Fernanda y Regina Castro, y los cuatro hijos de Peña Nieto: Diego, Nicole, Paulina y Alejandro Peña.

Reveló que Angélica y Enrique les dijeron que estos cambios “eran una responsabilidad algo grande [...] Tenían mucha comunicación con nosotras”. Y añadió: “nos dijeron que era una posición de mucha responsabilidad, y sobre todo que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar. De ahí en fuera, literal fuimos viviendo el día de lo que pasaba y viviendo como familia el día a día. Sí fuimos una familia de ocho personas que nos queremos como el alma; y lo más fuerte terminando, fue que dijeran que no lo fuimos”.