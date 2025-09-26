Yadhira Carrillo se sincera con CARAS sobre su relación con Juan Collado

FOTOS DANIEL CARRERA • STYLIST BRENDA MIRANDA

La estrella de las telenovelas, Yadhira Carrillo conocida como “la actriz con lágrimas de oro”, regresa con Los hilos del pasado, un proyecto multiplataforma de TelevisaUnivision, con escenografía, locaciones y tecnología nunca antes vistas, dignas de un regreso triunfal, tras 17 años de ausencia, por parte de esta entrañable figura de la pantalla chica.

Tras una ardua sesión fotográfica en los foros de esta increíble producción del galardonado José Alberto Castro, Yadhira nos muestra un corazón emocionado por su regreso, y con los sentimientos a flor de piel nos habla del proyecto que la cobija y el personaje que interpreta, moldeado –en parte– por algunas vivencias personales que hoy se materializan en un trabajo de exportación mundial. Además, la intérprete nos cuenta cómo recibió a Juan Collado tras salir en libertad y cómo vivió ese proceso.

No debió ser fácil, finalmente fueron 17 años dedicados a tu esposo y a tu hogar...

Fue la decisión más difícil de toda mi vida, ya que estaba con una persona que yo elegí, que me eligió. Pero si empiezas a sentir que incomodas la paz y la tranquilidad de esa persona que te ha dado tanto, que te ha amado tanto, por cuestiones de tu trabajo, yo –Yadhira–, no puedo ni podría incomodar ni por un segundo a un ser que ha sido tan bueno conmigo. Dios me dio la vida y también la oportunidad del libre albedrío, de tener decisión propia, de llevar una carrera en la que fui muy próspera, en la que me ha ido tan bien, donde he tenido la oportunidad de ser tan querida, tan respetada y tan amada. Entonces me pregunté: ¿Por qué no voy a regresar donde me están llamando tanto, donde me han hablado durante 17 años sin parar, para hacerme propuestas? Cada mes recibía una, dos, tres o hasta cuatro propuestas para hacer teatro, cine, televisión y muchas cosas más, como series, giras internacionales, incluso proyectos en Estados Unidos para trabajar en series exitosas a nivel mundial. Pero a todo, absolutamente a todo, dije que no durante 17 años. Hasta que llegó un momento en el que me dije: “Debes escucharte, si tú quieres trabajar, pues hazlo”.

¿El concepto del amor ha cambiado para ti en estos últimos años?

Es muy difícil hablarlo para mí, no sé por qué. Entonces lo resumo en una sola cosa: “Si quieres ser feliz, tienes que dar amor”. Yo soy muy feliz dando amor. Dándote amor a ti, ahorita que estoy hablando contigo, sonriéndonos los dos, viéndonos y diciéndonos: “Cómo estás y qué bien te ves”.

¿Cómo se encuentra Yadhira, la mujer, el ser humano?

Estoy muy contenta de estar trabajando, me siento fuerte y llena de energía.

Volviendo al tema de tu matrimonio, ¿cómo fue abrazarlo una vez que salió en libertad?

Fue la mayor emoción y el mayor agradecimiento a Dios. Fue el paso a la vida, porque era algo que no esperabas que pasara, porque no lo merecías, porque no has hecho nada para que eso te sucediera, y tener que vivirlo, impactó en mí.

Te vimos muy fiel, esperando en todo momento...

Claro, como debe de ser. Por supuesto que sí, porque si no vives para servir y dar, no llegará a ti la felicidad.

Yadhira, ¿cómo describes todo eso que te pasó y que, hoy, como hilos del pasado, todavía se conecta contigo?

Me hicieron infinitamente fuerte. Ahora puedo saber, puedo sentir que la felicidad está dentro de ti.

DESCUBRE LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA NUEVA EDICIÓN IMPRESA DE CARAS MÉXICO.

