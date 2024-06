EXCLUSIVA: Loreto, “Es muy difícil salirse de la burbuja de lo que es ser un actor infantil”

Desde Cannes, el festival cinematográfico de la Costa Azul al que acudió para desfilar por su espectacular alfombra roja, la actriz Loreto nos habló de su nueva vida en Los Ángeles, en la que estudia Producción de Cine en la Universidad del Sur de California y Psicología, su otra gran pasión.

Loreto en entrevista para CARAS. Salvador Franco

“Quiero dedicarme a la producción porque me encantaría utilizar mi plataforma para contar las historias y hablar de los temas que me interesan. Y psicología porque siempre me ha apasionado”, comenta la actriz, quien cumplió uno de sus grandes sueños al visitar el certamen francés como invitada de Dior Beauty.

“La alfombra roja para mi fue un sueño. Me sentí como una princesa con el vestido y la joyería que llevaba. Pero también fue un momento muy significativo para mí como actriz que me dio mucha paz tanto con mi niña interior, como con todo lo que he logrado en mi vida”, dijo Loreto, con quien platicamos en exclusiva y realizamos una inolvidable sesión fotográfica en Cannes.

“Mi carrera no está en pausa. Solo que tengo el privilegio de ser muy selectiva con los proyectos que hago, lo hago como una estrategia para llegar a mis metas, con la mente puesta en el mediano y largo plazo”.

Loreto, ¿cuéntanos qué has estado haciendo durante estos años?

Básicamente me he concentrado en mis estudios. Primero la prepa y ahora la Universidad, en donde estoy estudiando Producción de Cine. Paralelamente también estoy estudiando Psicología, que siempre ha sido una de mis grandes pasiones.

¿Por qué te quieres dedicar a la Producción?

Quiero dedicarme a la producción porque me encantaría utilizar mi plataforma para contar las historias y hablar de los temas que me interesan.

¿Qué sucederá con tu carrera como actriz?

Mi carrera no está en pausa. Solo que tengo el privilegio de ser muy selectiva con los proyectos que hago, lo hago como una estrategia para llevar mi carrera hacia mis metas, con la mente puesta en el mediano y largo plazo.

“Creo que mi formación como psicóloga, me permitirá elegir y desarrollar papeles más interesantes”.

Estudiar psicología debe resultar muy útil al momento de actuar…

La psicología me permite reconocer las diferentes fases de mis personajes y me da las herramientas para poder desarrollarlos desde la emoción humana. Creo que mi formación como psicóloga, me permitirá elegir y desarrollar papeles más interesantes.

¿Qué tipo de proyectos buscas en este momento?

Busco retos actorales. A mis 20 años puedo tomar personajes de mayor edad o más jóvenes que yo, así es que el espectro se amplía. También tengo que decir que me llaman la atención los temas relacionados con la psiquiatría o la psicología.

¿Cómo es tu nueva vida en Los Ángeles?

Mi vida es muy feliz. La paso con un grupo de amigas increíble y he encontrado un balance muy padre entre mi vida social, profesional y académica. He sentido una libertad que nunca había experimentado.

“Es muy difícil salirse de la burbuja de lo que es ser un actor infantil”.

Se nota que estás feliz con esta nueva etapa de tu vida…

Es bien bonito saber que tengo el privilegio de despertarme todos los días en un lugar tan bonito, en convivir con gente tan increíble y poder estudiar algo que me apasiona tanto.

¿Quiénes componen tu círculo social?

Trato de mantener contacto con la gente con la que he trabajado, así es que convivo con muchos actores, productores, directores y técnicos. Tengo mi círculo social en Los Ángeles que es muy internacional por la Universidad, pero también el de mis amigas de México y el profesional, a la que ya estoy entrando como adulto.

¿A qué directores admiras o con qué actores te gustaría trabajar?

Este verano estreno “Serpientes y escaleras”, proyecto de Manolo Caro en el que también participa Cecilia Suárez, una actriz a la cual admiro muchísimo, es super preparada, cada personaje lo desarrolla de manera muy interesante y además tiene mucha clase. Me emociona trabajar con ella porque creo que tengo mucho que aprender.

“Algo que me hubiera encantado que me hubieran dicho a mi es que es una carrera llena de rechazo, en la que muchas veces te van a decir que no y en la que te vas a dudar mucho de ti”.

Si pudieras tener una acting lesson de cualquier actor, ¿con quién sería?

Con Meryl Streep, creo que no hay una actriz a la que admire más. Me encantaría conocer el proceso que hay detrás de cada uno de sus personajes, desde las razones por las que lo acepta, hasta los pasos que da para construirlo.

La transición de actriz infantil a adulta…

Es muy difícil salirse de la burbuja de lo que es ser un actor infantil. Siento que mucha gente no percibe mi edad ni la etapa de mi vida en la que estoy, pero también me da mucha emoción pasar a esta transición de adulto, porque creo que lo hago con muchos fundamentos y con objetivos muy claros.

¿Cómo viviste la experiencia del Festival de Cannes? ¿Qué fue lo que más te sorprendió?

Lo que más me sorprendió fue lo poco glamuroso que es más allá de la alfombra roja. Pero eso mismo lo hace muy divertido y entretenido. Cannes está lleno de gente y ha sido un privilegio conocer y platicar con gente tan creativa. Me la pasé muy bien.

“Hay que tener muy claro quién eres y creer en ti y en tus talentos”.

¿Qué recuerdos te quedan de la red carpet?

La alfombra roja para mi fue un sueño. Me sentí como una princesa con el vestido y la joyería que llevaba. Pero también fue un momento de mucha paz, un momento muy significativo para mí como actriz que me dio mucha paz tanto con mi niña interior, como con todo lo que he logrado en mi vida.

¿Qué vestido elegiste y con qué joyería lo combinaste?

El vestido era de Rami Kadi y la joyería de Messika. Elegí ese vestido porque me quería dar ese regalo, de si iba a ir a un lugar lleno de glamour, tan lleno de amor, de arte y de pasión por el cine, era la ocasión justa para usar algo que me hiciera sentir dentro de este sueño de princesa en el cuál estaba viviendo.

De cuento de hadas….

¡Sí! Ese vestido para mi representó a esa niña interior mía que estaba viviendo su sueño de princesa. La joyería juega dentro de esa idea, para mí mi mes de cumpleaños es junio y mi piedra de mes de cumpleaños es la perla, entonces yo muy pocas veces creo en las coincidencias y soy muy fiel creyente de que el universo te manda señales y para mi el que haya colaborado con Messika y que hubiéramos escogido juntos la perla, fue algo muy significativo. Fue una comunicación con el universo y con la bonita energía del mundo, pues no hay nada más padre como estar en el Festival de Cannes.

“Quiero dedicarme a la producción porque me encantaría utilizar mi plataforma para contar las historias y hablar de los temas que me interesan”.

¿Cómo defines a Loreto en este momento de su vida?

La verdad es que mi filosofía de vida en ese momento es ir día por día pero sin dejar atrás el trabajo, mis ambiciones y mis metas pero siento que pasé los últimos 10 años de mi vida muy enfocada en mi futuro y ahora me doy cuenta que pude haber disfrutado más de mi adolescencia.

¿Cuál es tu filosofía de vida?

Que todo venga desde el amor y la pasión. Estoy en un momento increíble en mi vida y en una edad en la que solamente hay oportunidades hacia adelante, así es que puedo llevar mi carrera hacía muchos diferentes lugares. Así es que estoy lista para saber para qué tengo esta plataforma y para qué la voy a usar.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren abrirse un camino en el cine y la televisión?

Algo que me hubiera encantado que me hubieran dicho a mi es que es una carrera llena de rechazo, en la que muchas veces te van a decir que no y en la que te vas a dudar mucho de ti. Así es que hay que tener muy claro quién eres y creer en ti y en tus talentos.