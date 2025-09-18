Suscríbete
Moda

Pandora lanza nuevos diseños para decir lo que importa a través del grabado

Un lienzo para grabar promesas, recuerdos y palabras que permanecen


September 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
2025Q3E_territory_engraving_go_ac_tp_pdp_product_styled_03_RGB.jpg

Hay mensajes que se convierten en inspiraciones de vida: frases que motivan, promesas que acompañan o memorias que merecen permanecer. Pensando en quienes desean llevar esas palabras siempre cerca, Pandora lanza nuevas piezas con superficies versátiles que invitan a grabar ilustraciones, símbolos o frases personales para guardar lo significativo: desde un mantra íntimo hasta un recuerdo compartido.

La propuesta “Personaliza con Amor” de Pandora amplía las posibilidades de autoexpresión en diseños concebidos como auténticos lienzos de estilo personal. Brazaletes, collares y charms fueron creados con proporciones pensadas para frases, fechas importantes, palabras poderosas o símbolos que marcan la vida de cada persona.

2025Q3E_collection_moments_go_ac_tp_pdp_model_styled_04_RGB_High.jpg

La experiencia de grabado permite que cada detalle sea visible con precisión, logrando que los mensajes más íntimos se conviertan en parte de la vida cotidiana de quien los porta. Además de palabras, es posible grabar símbolos o ilustraciones que aporten un significado aún más personal.

Como parte de esta propuesta, las tiendas de Pandora cuentan con máquinas de grabado especializadas que permiten a los clientes personalizar sus piezas en el momento, de manera rápida y con acabados de alta calidad. Esta experiencia de personalización está disponible en tiendas seleccionadas, para que cada persona pueda elegir cómo y dónde grabar aquello que quiere llevar para siempre. Regalar una joya grabada es más que un detalle: es compartir un secreto, un símbolo de complicidad o un recuerdo que permanecerá para siempre.

2025Q3E_collection_moments_go_ac_tp_pdp_model_styled_09_RGB_High.jpg

Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña global BE LOVE 2025, en la que Pandora celebra que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa cuando se expresa. Porque la joyería es un lenguaje silencioso, capaz de narrar historias y expresar lo que no siempre puede decirse con palabras.

Con esta nueva línea, Pandora reafirma su filosofía de ofrecer piezas que cuentan historias porque hay mensajes que merecen quedarse para siempre: graba tus momentos hoy y conviértelos en historias que vivirán para siempre.

2025Q3E_collection_moments_go_ac_tp_pdp_model_styled_17_RGB_High.jpg

Pandora
