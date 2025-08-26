Pandora renueva su icónico brazalete Snake Chain

Su diseño flexible y elegante, combinado con la posibilidad de personalizarlo con charms, lo convirtió en mucho más que un accesorio —fue el punto de partida para narrar historias personales a través de símbolos que se llevan en la piel.

Desde entonces, el Snake Chain ha acompañado a generaciones en su camino de autoexpresión, adaptándose a estilos, emociones y momentos de vida.

Pandora presenta la nueva edición XL Winged Snake Chain, una versión renovada de su brazalete insignia que une la herencia de diseño con una visión más audaz, versátil y contemporánea.

La nueva XL Winged Snake Chain de Pandora conserva la estética atemporal de la original, pero incorpora una textura más atrevida, una proporción más pronunciada y un diseño con presencia, pensado para quienes buscan piezas que hablen fuerte y claro de quiénes son.

Su forma flexible y envolvente mantiene la fluidez que distingue a la Snake Chain, pero ahora con una estructura más sólida que refuerza su papel como protagonista del look, ya sea en un stacking ecléctico o como pieza central de una narrativa personal.

Más que un brazalete, esta edición representa la evolución de Pandora: de contar historias con charms a crear nuevas formas de expresión individual con identidad propia.