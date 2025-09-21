Pandora Talisman se presenta en London Fashion Week 2025

Se reunieron personalidades de la moda y la música para descubrir la colección inspirada en monedas antiguas reinterpretadas como símbolos modernos de identidad.

Entre las invitadas destacaron Jean Campbell, modelo británica y actual embajadora global de Pandora; Joy Crookes, cantautora londinense nominada al Brit Award y embajadora de Charms Stories en Reino Unido; así como la modelo internacional Georgia May Jagger, hija de Mick Jagger y Jerry Hall y la creadora digital y compositora Jackie Apostel, quien aporta frescura y conexión con nuevas audiencias. Todas ellas lucieron piezas de Pandora Talisman, además de colecciones como Pandora Essence, Pandora Timeless y Pandora ME.

La velada combinó moda, música y creatividad en un ambiente íntimo que reflejó el espíritu de la colección: joyería con inscripciones y símbolos universales, pensada para convertirse en un medio personal de expresión.

Pandora Talisman es una colección inspirada en las monedas antiguas, reinterpretadas como símbolos modernos de identidad. Cada pieza está grabada con inscripciones y motivos poderosos, como amor vincit omnia (“el amor lo conquista todo”), acompañados de corazones, lunas y estrellas.

Esta elaborada en plata de ley, chapado en oro de 14k y metales mixtos, la colección de 12 piezas puede usarse individualmente o en capas, ofreciendo infinitas posibilidades para que cada persona cuente su historia a su manera.