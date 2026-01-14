Suscríbete
Personalidades

Chiara Ferragni es absuelta de los cargos de estafa en juicio del “Caso Pandoro”

La influencer estaba acusada de estafa agravada por publicidad engañosa de unos dulces navideños comercializados con fines benéficos

Enero 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
chiara-ferragni-multa-fines-beneficos.png

La influencer italiana Chiara Ferragni conoció la sentencia del llamado “Caso Pandoro”, proceso por el que se enfrentaba a un año y ocho meses de prisión. Finalmente, tras varias semanas de juicio, comparecencias y declaraciones de la empresaria y testigos, Chiara fue declarada absuelta de todos los cargos.

Ferragni estaba acusada de realizar varias campañas promocionales en las que daba a entender que las ventas de ciertos productos benéficos -pandoros y huevos de pascua- iban a financiar obras solidarias en el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín y otras causas benéficas.

De acuerdo con la fiscalía, las campañas publicitarias de la influencer eran engañosas por lo que confundieron a los consumidores, haciéndoles creer que comprar esos productos era una contribución real a obras de caridad. Sin embargo, la donación al hospital ya se había hecho antes de iniciar la venta y no estaba vinculada a las compras.

Los consumidores pagaban un precio más alto convencidos de contribuir a buna causa solidaria, pero el sobreprecio no se destinaba a beneficiencia y quedaba en manos de Ferragni y de sus sociedades.
Por ello, la fiscalía solicitó para la influencer una pena así como a su antiguo colaborador, Fabio María Damato, y el presidente de la empresa implicada en la campaña, quienes también resultaron absueltos en la misma sentencia judicial.

Desde el primer momento, la italiana se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, tanto en las audiencias en las que compareció como en declaraciones a los medios. Su defensa alegó que actuó de buena fe, sin intención de defraudar a nadie, y que se trató de un error de comunicación, no de un engaño.

Chiara Ferragni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
