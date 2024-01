Han sido más de 30 años desde que la gloriosa estructura del Papalote Museo del Niño erigió sus paredes en la zona del Bosque de Chapultepec. Imponiendo con su hermosa fachada de azulejos en contraste, y un domo enorme, este museo se ha convertido en uno de los sitios educativos más importantes del país. Sus esfuerzos a lo largo de estas tres décadas por cambiar los paradigmas de la educación en México han rendido frutos, y hoy cambia a su dirección para ofrecer una visión más contemporánea y renovada. Conoce a Alejandra Cervantes Mascareño, la nueva directora del Papalote Museo del Niño.

“Creo que la mejor manera de festejar los 30 años de Papalote Museo del Niño es regresando al museo”, menciona Alejandra Cervantes Mascareño. Su entrada al museo se anunció en los primeros días del mes de enero, y desde entonces ha sido la cabeza de un equipo que se ha planteado el reimaginar este museo que ha sido parte de las vidas de todos los mexicanos.

¿Cuál es el primer acercamiento con el museo y cómo es que te ofrecen esta posición?

El museo y yo tenemos una larga relación. A mí me tocó venir a jugar al Papalote. Soy esa generación que representa a las niñas y niños que estuvimos en los noventa y que crecimos divirtiéndonos y aprendiendo con esta institución. A lo largo de los años ha aumentado muchísimo el cariño que les tengo pues llevo siendo cercana muchos años ya. También soy mamá, entonces he traído a mis hijos en los últimos años muchísimas veces y tengo el gusto de conocer muy bien al consejo directivo. Cuando me hacen la invitación para mí no hubo duda y lo consideré como prioridad número uno y ahora estoy aquí.

¿Qué diferencia a esta dirección de la previa? ¿Qué planes hay a futuro y qué podemos esperar de esta nueva dirección?

Creo que el Papalote está entrando en una tercera fase, tomando como en cuenta la primera fase de su fundación, de la construcción del Papalote, de todos venir por primera vez, de disfrutarlo y de gozarlo por muchísimos años. Luego, creo que hubo una segunda etapa de institucionalización donde se establecieron ciertos procesos y donde el Papalote dejó de ser una novedad para convertirse en una institución sólida que iba a acompañar a las familias mexicanas por muchísimos años más.

Esta tercera fase yo la categorizaría como la renovación y la modernización del Papalote. Yo creo que después de 30 años hay un reto importante en cuestión de la tecnología, ya que los niños cada vez están más expuestos a ella. Hay muchas exposiciones y exhibiciones que a lo mejor la manera de abordarlo necesitamos revisar su vigencia y estar siempre muy atentos a estar acorde a lo que los niños necesitan y a lo que los niños están viviendo en su momento.

¿Qué estrategias tienen en mente para mejorar la participación de los niños y las familias enteras con los diferentes programas que se ofrecen en el museo?

El 2024 es el año en el que todas las niñas y los niños de México regresan al Papalote. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que vengan aquí, que regresen a jugar a este maravilloso espacio que es y ha sido su casa por 30 años. Es la primera vez históricamente que niños que jugaron en el Papalote se convierten en papás y ahora les toca traer a sus hijos. Toda esta nostalgia y todo este cariño que los mexicanos le tenemos al Papalote hay que canalizarlo en volver, en estar aquí para volver a crear historias juntos. Tenemos que a impulsar este gran proyecto y vamos a tenerlo muy vigente y a hacerlo divertido como siempre.

¿Cuáles son distintas medidas que piensan implementar para hacer que el museo sea aún más inclusivo y aún más diverso?

El Papalote siempre ha acompañado a las familias mexicanas en su desarrollo y en su evolución. Ahora tenemos un entorno en el que cada vez estamos más seguros de que la diversidad y la inclusión tienen que ser pilares para poder construir una comunidad que sea eficiente y que reciba a todos. El Papalote no va a ser la excepción. En la puerta del Papalote, que es muy grande, cabemos todos. Vamos a también empezar a insertar ciertas actividades y ciertas herramientas para que los niños tengan claro que la diversidad, la inclusión y el talento son características que todos tenemos. Esto es una riqueza y no una diferencia.

¿Cuáles son estos primeros retos que encuentras dentro del museo con tu llegada a la dirección?

Creo que tenemos un reto importante después de 30 años del museo y del edificio como tal, como recinto cultural. Creo que hay varias áreas en las que tenemos que poner acento para mantenerlo digno y vigente para las familias mexicanas; eso como número uno. Y sí creo que hace falta una revisión sobre ciertas exhibiciones para darle este toque de novedad y para poder atraer a las familias que regresan a Papalote.

¿Cómo planean involucrar a la comunidad local en las diferentes actividades y cómo influye esto en la toma de decisiones?

Papalote es un proyecto social que nace justamente de la necesidad de acompañar a los niños en este camino del aprendizaje y como proyecto social siempre hemos estado inmersos en una comunidad. En la comunidad de las familias de México, en la comunidad del Bosque de Chapultepec, en la comunidad de la gran Ciudad de México y área metropolitana. Sin duda el apoyo del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, de las escuelas de México, y de todas estas instituciones educativas y de investigación, es medular para que el museo tenga sentido. No vamos solos. Solamente sumando esfuerzos de las grandes empresas mexicanas, de los grandes sectores productivos mexicanos, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones educativas, vamos a salir adelante.

Apenas son unos días los que llevas en la posición, pero ¿qué es un mensaje que te gustaría dejarle a la gente y con el cual te gustaría invitarlos a regresar al Museo Papalote?

Creo que la mejor manera de festejar los 30 años de Papalote Museo del Niño es regresando al museo, entonces me encantaría hacer una invitación para que todas las familias, todas las niñas y los niños de México regresen, ya sea con papás, con cuidadores, con tíos y con los maestros, viniendo a Papalote, volviendo a vivir la experiencia, es la mejor manera de acompañar el proyecto y de entender lo que estamos tratando de hacer aquí.