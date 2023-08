Como todo un swiftie fanático de la cantante Taylor Swift, el ministro Arturo Zaldívar llegó al concierto vestido de cardigan portando sus propios “friendship bracelets”, junto a su esposa Mariana Bojórquez.

Desde que se dieron a conocer las fechas en las que se presentaría la cantante, el ministro de la Suprema Corte no pudo ocultar su emoción e inmediatamente compartió que es fan de Taylor.

Ahora, el ministro fue captado en el Foro Sol acudiendo a la primera de las cuatro presentaciones consecutivas que ofrecerá Taylor en nuestro país. Arturo Zaldívar llegó tomado de la mano de su esposa, vestido con una chamarra verde personalizada con su apellido y abajo “swiftie”, usando el icónico número 13 de la cantante.

El ministro Arturo Zaldívar asistió al concierto de Taylor Swift con sus propios “friendship bracelets” Instagram

El pasado 9 de agosto, el expresidente de la SCJN compartió un video en TikTok por su cumpleaños, donde presumió que de regalo recibió un par de boletos para el concierto de su cantante favorita, a quien hoy ha conocido después de una larga espera. Además, por si fuera poco, el ministro se dio tiempo de intercambiar las famosas “friendship bracelets”, (pulseras de la amistad), para unirse con otros jóvenes fánaticos al fénomeno que está causando Taylor Swift en México.

Las pulseras se intercambian entre fans llamados “swifties”, como tradición en los conciertos de la intérprete de “August”, en referencia a la canción “Your On Your Own Kind”, pues una de sus estrofas dice, “todo lo que pierdes es un paso que das, así que, haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saboréalo”.