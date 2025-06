Jesús Castro, el mexicano que pudo cumplir uno de sus sueños con un famoso pugilista

La historia de Jesús Castro, director de la empresa JCHATS es por demás inspiradora, su constante deseo de superación, el empeño, dedicación para lograr sus metas, lo hacen un hombre que ha enfrentado mil batallas, como muchos que se van a buscar el sueño americano, y donde hay buenas y malas, pero si algo lo caracteriza es que nunca se rindió y hoy disfruta de las mieles del éxito gracias a su trabajo.

“Mi papá me lleva a Arizona siendo un niño, me fui sin nada, sin saber inglés (…) lo que me valió es que como es frontera, la gran mayoría hablaba español y me sentí cobijado; cuando tenía 16 años, nos mudamos a Phoenix, por motivo de trabajo que le salió a mi padre, él tenía una compañía de construcción (…) en ese entonces se vino una crisis muy fuerte y mi papá quebró (…) él me dijo, me voy a trabajar a Texas, ¿te vienes conmigo?.

Yo la verdad no quería y le hablé a mi mamá, quien me sugirió que me fuera a Los Ángeles, ya que allá tenía dos tíos y les pidió ayuda para que yo terminara la High School. Llegué a los 17 años y ahí fue donde me formé”, indicó.

“Siempre he sido muy amiguero en Los Ángeles comencé a conocer mucha gente, pues además de estudiar tenía que trabajar, pues mis tíos me apoyaban con tenerme en su casa, pero debía pagar renta y hacerme cargo de mí mismo, trabajé en restaurante, fui mesero, lavaplatos; en el último año de la High School, un amigo me dijo (…) voy hacer promotor de un antro, veo que tú conoces mucha gente, ¿qué onda, te jalas? yo siempre “perreandole”, le dije ¡jalo!, tenía que sobrevivir”, recuerda.

Un sueño que se forja a las tres de la mañana

Jesús en su estancia en Estados Unidos, conoció gente de todos los estados, “en Los Ángeles, ves raza de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, de toda la República Mexicana, de todos me hice amigo y comencé a conocer sus historias; para ese tiempo trabajaba en el antro, pero ya andaba de novio y necesitaba más dinero, un día a las tres de la mañana pensando cómo podía generar más, pensé en vender algo (…) un accesorio, ¿pero qué?, pensé en pulseras, a mi me encantaban las gorras y se me prendió la idea…representar mis raíces mexicanas, en una de ellas”.

En ese momento el empresario tenía la idea, pero debía aterrizarla y comenzó buscando un accesorio de moda, en este caso la gorra y el orgullo de ser mexicano, “comencé diseñando el estado de Sinaloa, porque era donde conocía más raza; mi primera producción fueron 50 gorras”.

Al principio como todo no fue sencillo, Jesús supo lo que es arrancar un negocio de cero, “la primera semana vendí cuatro gorras de esa producción de 50; todos me decían luego, espérate, están muy caras. No fue sencillo”.

Los artistas, su lanza al éxito

Jesús Castro descubrió que podía tener muchos conocidos, muchos amigos, pero muy pocos aliados, eran contados quienes le adquirían una de sus gorras, pero su temple lo levantó y comenzó a mandar mensajes a muchos de los artistas que admiraba y que estaban en la cima del éxito, aplicó esa vieja metáfora de, “si se cierran cien puertas, toco otras cien”, y sin dejarse caer, llegó hasta el grupo “Marca Registrada”, “con ellos hicimos tres colaboraciones muy importantes; fuimos los pioneros y eso me llena de orgullo, seguimos colaborando con ellos. Ya son 10 años de andar en esto”.

Si hay algo que lo llena de orgullo es inspirar a otros, “muchos gorreros se han acercado a mí y me dicen que se sienten inspirados por lo que hemos hecho, eso me llena de orgullo, pero no me mareo, le digo a mis muchachos en las juntas (…) los artistas son más que socios comerciales, son nuestros amigos y por ello buscamos transmitir de la mejor manera su música a sus fans, con un producto a la altura para que nuestras colaboraciones no se queden en solo una y adiós, hay que mantenerse”.

Y prueba de ello es que en la historia de JCHATS, las colaboraciones han sido permanentes, como por ejemplo, con Tucanes de Tijuana, son cuatro, con Tito Double P, dos, con Enigma Norteño cuatro, con Luis R Conriquez, ya van por la tercera, “no es fácil andar en este mundo, hemos tenido altas y bajas, mi lema es siempre trabajar con humildad, tratando de hacer las cosas de la manera más profesional y sin perder el piso, creo que eso es clave para ahora estar en nuestro mejor momento”.

Un éxito que no es un golpe de suerte

El empresario sabe que estar en el mundo fashion no es sencillo, las tendencias cambian día con día y lo que propuso hace un año, ya hoy no tiene el mismo impacto, por lo que debe mantenerse a la vanguardia para llevar a sus clientes y a quienes ahora ya hacen fila para colaborar con ellos, nuevas y atractivas propuestas, pues sabe que si al artista le va bien, por ende a ellos.

En su colaboración con el cantante Tito Double P, realizaron la gorra del éxito “Rosones”, cuya gorra fue un hit y a tan solo 12 minutos de su lanzamiento, realizaron soul out, en México y Estados Unidos, sin duda todo un récord, que habla del gran auge que está teniendo JCHATS.

“Estamos en la pelea, queremos ser reconocidos no solo como una marca mexicana de éxito, vamos más allá para ser una marca internacional de prestigio (…) ser una empresa mexicana, reconocida en el mundo, por eso seguimos trabajando en la calidad, los diseños y abriéndonos paso para llegar a otros géneros”.

El gran secreto de JCHATS

A decir de Jesús Castro además de las colaboraciones que han realizado y que los han puesto en la mira, hay algo que JCHATS tiene y lo hacen un referente: la calidad, “se cuida todo el proceso (…) para realizar una sola gorra hay que seguir 27 pasos, y cada uno debe cuidarse, prácticamente tener cada uno de ellos perfecto, aquí no se escatima en dar un trabajo al cien por ciento en cuanto a la calidad y a tener diseños exclusivos; ese es el gran secreto de la marca”.

La moda en el mundo de las gorras, ¡Arrasa!

Este accesorio que desde el siglo pasado ha sido una pieza importante en la vestimenta diaria, pero que solo algunos lo utilizaban, hoy es un artículo que todo mundo quiere usar y artistas como Luis R Conriquez lo han llevado a otro nivel, este artista quien en los últimos días ha estado en el ojo del huracán está a punto de hacer su tercera colaboración con JCHATS, con un proyecto inspirador y de la mano de la figura del boxeo y orgullo mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez.

La colaboración que sale a la luz el 28 de abril bajo el nombre de: Martes 13, un corrido de Conriquez, inspirado en la constancia que ha tenido el pugilista, por todo lo que ha tenido que enfrentarse para estar donde hoy se encuentra, sin dejar de lado su ciudad natal y por supuesto México; “la colección está conformada por tres gorras, dos modelos similares que se encuentran en blanco y negro, el otro es completamente negro, en la parte frontal las iniciales de Luis R, en la parte del costado Martes 13, todo elaborado con alta calidad en los materiales y una perfecta confección”, aseguró el empresario Castro.

“Los diseños de esta gorra están inspirados en un par de tenis que Luis R Conriquez utilizó para presentarse en la pelea del “Canelo”, cuando se enfrentó a Jaime Munguía el 4 de mayo del 2024 y el mexicano resultó ganador”.

La exclusiva colección de gorras en colaboración con Luis R Conriquez e inspirada en la letra de Martes 13 corrido dedicado a Saúl “Canelo” Álvarez, será lanzada el próximo 28 de abril y se podrá adquirir a través de los sitios web de la marca tanto en México como en Estados Unidos, en tiendas físicas y distribuidores autorizados.