Luz Blanchet reveló que sus hijos ya conocen a Lorenzo Lazo, viudo de Edith González

La presentadora Luz Blanchet dio una entrevista al programa “Hoy”, para hablar de su relación con Lorenzo Lazo, viudo de la actriz Edith González. “Desde que me divorcié jamás le había presentado a nadie a mis hijos y eso ya lo dice todo”, declaró.

Hace unos días, Lorenzo Lazo y la conductora Luz Blanchet, dieron a conocer su relación. A casi un año de terminar su noviazgo con Lourdes, Lazo de 69 años volvió a abrir su corazón al amor con la integrante del programa “Hoy”, de 55 años.

Quién es Luz Blanchet, la nueva novia de Lorenzo Lazo, viudo de Edith González CARAS e Instagram

La conductora y el economista contaron a la revista Hola como se dio su romance. “Hace meses, un amigo mío, Jorge Zarza, iba a conductor el evento de A Favor de lo Mejor. Finalmente, me llamó porque él no podía y me pidió que lo condujera yo. Y ahí estaba él. Cuando terminó el evento, me quedé un rato, y de pronto, ya estaba platicando con Lazo. Me quedé 10 o 15 minutos pero todos esos minutos los pasé únicamente platicando con él. Al final de la conversación, nos intercambiamos los teléfonos”, dijo Luz

Ahora, Luz Blanchet reveló en el programa “Hoy”, que está disfrutando al máximo de su relación y contó detalles de cómo se dio el flechazo entre ellos.

“Llego a conducir un evento, me bajo del escenario y ahí pegadito estaba Lorenzo y nos tocó ponernos a platicar y en algún momento salieron al tema mis hijos. Tengo una gorda que de pronto requiere ciertos tratamientos especiales y me dijo: ‘yo conozco a una persona que le puede ayudar’ y nos pasamos teléfonos’”.

Más adelante, Lorenzo Lazo tomó la iniciativa y le escribió a Luz Blanchet para invitarla a la fiesta de unos amigos. “Eso fue lo primero que me impactó, la seguridad con la que se maneja en todo, es una cosa impresionante, yo dije’ni comida, ni cena, ni nada, directo a un evento personal”.

“Estoy muy contenta, es un hombre que sabe perfectamente lo que quiere, no esconde el interés, no es de esas relaciones de ‘me hago el interesante’. Es lo padre de esta relación, ya cuando son segundas, terceras vueltas... que dure lo que tenga que durar, se disfruta al mil, y el día de mañana si se decide hasta ahí llegó, no hay este rollo de los afectados”, manifestó.

“Desde el principio he querido que supiera que yo buscaba una relación seria. Ella es muy cuidadosa con su arquitectura emocional, muy elegante y sofisticada”. “Nuestra relación se da entre dos personas maduras, pero es muy moderna por su espontaneidad. Ahora miramos hacia un futuro compartido”, declaró el economista a la revista Hola.