Mariano Osorio nos abre las puertas de su casa junto a su familia

Dicen que estar en casa es estar con quienes queremos compartir la vida y es estar en familia. En palabras de Mariano Osorio, “es mi sueño hecho realidad, mi mayor motivación y mi reto más grande. Todos los días, al despertar, veo en mis hijos a su madre, eso me hace sentir sumamente nutrido, esperanzado, feliz y completo”.

Einar González

Para Regina (17) su hija menor, la familia es “el lugar donde sé que siempre he sido muy feliz y siempre lo seré”. Por su parte, Alex (18), comparte que “la familia es un lugar seguro, de confianza y al cual puedes regresar y volverte a encontrar”. Finalmente y en palabras de Mariano (22), su hijo mayor, “es mi lugar seguro, en el que me siento más cómodo”.

Por más de 35 años, hemos sido testigos del trabajo que a diario realiza el locutor desde su estación, sin embargo, en esta ocasión y desde su hogar, pudimos conocer su lado más familiar. No obstante, son sus hijos quienes aseguran que su padre es el mismo en todo momento. “Es la misma persona frente al micrófono que sentado a la mesa comiendo con nosotros. Nunca ha sido un personaje”, asegura Mariano. Regina, su hija, afirma que, “cuando voy a su programa y lo veo haciendo lo que más ama, confirmo que es la misma persona estando allí que en casa”. “Tan es la misma persona, que puede platicar por igual como lo hace con su auditorio como con nosotros”, expresa Alex.

Pero para hablar de la trayectoria con la que a la fecha cuenta el reconocido locutor, narrador y productor, habría que volver en el tiempo a unos cuantos años al pasado y conocer qué fue lo que detonó dicha pasión y éxito de la locución. Al respecto, él mismo nos cuenta. “Todo comenzó con un sueño de niño a partir de una radio que heredé de mi padre cuando él falleció a los 40 años. Yo tenía 5 años, cuando sin pensarlo, me fui enamorando de esa caja que, más adelante me llevó a recorrer dicha industria desde diversas áreas, hasta que un día, siendo bastante joven, se dieron las circunstancias para crear un formato diferente para FM, a partir del cual, muchas cosas comenzaron a cambiar”. A la fecha, y durante los últimos años y décadas, Mariano se ha consolidado como un referente de la radio, sin embargo, no solo se rata de ello, sino de la capacidad de reinvención y de revolución de los medios.

Einar González

“Implementamos la lectura, las reflexiones, el espacio para artistas como pintores, escultores, editores y muchos más, para darle a las entrevistas un enfoque completamente diferente, pues en aquel entonces, la FM era un espacio solo de música y noticias y, en el cual, era casi prohibido hablar. Sin embargo, la idea de reinventar el formato y fomentar la cercanía con la gente, nos llevó a generar una comunidad muy especial”.

