Quién era “El Tigre”, el hombre a quien pertenecía el despacho del padre de Roberto Palazuelos

Detrás del reconocido actor y empresario Roberto Palazuelos se encuentra un linaje ligado a la historia legal y empresarial de Acapulco, Guerrero, pues su abuelo paterno, Roberto Palazuelos Bassols, conocido como “El Tigre” fue un destacado jurista de la época.

Roberto Palazuelos Bassols, quien falleció en 1971, se erigió como uno de los juristas más importantes de Acapulco, compartió una conexión especial con el despacho jurídico que ahora está en manos de su nieto, pues en ese se encuentra un escritorio que ha pasado de generación en generación, empezando con “El Tigre”

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos reveló que su abuelo fue asesinado en Acapulco cuando él apenas contaba con cuatro años de edad, además de que los detalles de su vida no son del conocimiento público.

Según lo revelado por el propio Roberto Palazuelos en distintas entrevistas, gran parte de la fortuna que hoy en día posee proviene de la herencia dejada por su abuelo “El Tigre”. Este legado ha sido fundamental en la trayectoria empresarial de Roberto Palazuelos, quien ha sabido capitalizar la herencia recibida para construir su propio imperio en el mundo de los negocios.

Roberto Palazuelos revela qué pasará con el despacho de su padre

Roberto Palazuelos, el reconocido actor y empresario, enfrenta días complejos tras la reciente muerte de su padre, el afamado abogado Roberto Palazuelos Rosensweit. Con 83 años, el patriarca dejó un legado a la familia, incluyendo un exitoso despacho jurídico que ahora está en manos de su hijo.

Roberto Palazuelos, también conocido como el “Diamante Negro”, asumió la dirección del despacho de abogados, el cual su padre construyó y está respaldado por un equipo de trabajo de varios años.

En una reciente entrevista con el programa “De Primera Mano”, Palazuelos compartió detalles sobre el manejo futuro del despacho y confirmó que se hará cargo de unos sesenta procedimientos legales en diferentes instancias.

Además, reveló que su padre era el único dueño del despacho y expresó cómo, incluso un día antes de su fallecimiento, insistió en visitar el lugar para despedirse de su equipo y pagar los aguinaldos correspondientes.

A pesar de los cambios necesarios en registros y razón social, Palazuelos afirmó que no despedirá a ninguno de los empleados contratados por su padre, considerándolos parte de su familia.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Palazuelos compartió una imagen en donde posa sentado en el escritorio que pertenecía a su padre, el cual encima tiene pilas de documentos. En esta publicación el actor confirmó su ascenso a la dirección, donde asegura que respetará las decisiones tomadas por su padre.

“En el escritorio de mi viejo, que curiosamente era el escritorio de su padre el Tigre Palazuelos y hoy es mi escritorio, qué gran responsabilidad. No pienso tocar nada de este despacho que me dejó mi papá. Lo quiero mantener tal cómo está, cada pieza y fotografía están tan llenas de él, será siempre un lugar para sentir su presencia. Tuve una reunión con el equipo jurídico que hoy queda bajo mi dirección y he girado instrucciones el show debe continuar te amo papá”, escribió Palazuelos.