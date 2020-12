Yalitza Aparicio: La historia detrás de la actriz mexicana que logró conquistar Hollywood

Te compartimos la biografía, fotos, su vida antes de Roma y quién es el novio de la actriz que conquistó Hollywood con Roma: Yalitza Aparicio.

¿Quién es Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio Martínez, conocida artísticamente como Yalitza Aparicio, nació el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, Oaxaca, México.

Su padre, Raúl Aparicio, es de origen mixteco, y su madre, Margarita Martínez, es de origen triqui. Se crió junto a sus hermanos: Luna Edith y Alex Uriel, quien murió a los 18 años en un accidente automovilístico, mientras trabajaba como taxista.

Tras su participación en la película de Alfonso Cuarón, ‘Roma’, Yalitza Aparicio se convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada a un Premio Óscar por Mejor Actriz.

La vida de Yalitza Aparicio antes de Roma

Yalitza aparicio pasó parte de su infancia junto a su madre, quien trabajaba como empleada doméstica, un hecho que le ayudó como experiencia para su personaje en la película que la catapultó a la fama internacional.

“Hubo escenas durante el rodaje que removieron mis recuerdos y fue surgiendo, sola, esa necesidad de mi personaje de querer proteger a los niños con respecto a lo que estaba pasando para que ellos no sufrieran“: Reveló en entrevista para la agencia AFP.

Antes de conquistar Hollywood con su increíble actuación como Cleo en la película ‘Roma’ del director mexicano, Alfonso Cuarón, la joven oaxaqueña trabajó como maestra de kínder.

En varias entrevistas, la actriz mexicana ha confesado que trabajaba de día en las aulas, mientras continuaba sus estudios por la noche.

Sin embargo, cuando acudió al casting para ‘Roma’, se encontraba desempleada, y para tener ingresos, ayudaba a su hermana Edith con la elaboración de piñatas.

Yalitza vivia en una casa pequeña de ladrillo y techada con laminas en Tlaxiaco:

¿Cómo llegó a Roma?

El equipo de Cuarón lanzó una convocatoria para realizar un casting para ‘Roma’, pero Yalitza ha revelado que eran muy pocos los detalles que se sabían sobre el proyecto, por lo que muchos llegaron a pensar que algo andaba mal.

A pesar de estos extraños rumores sobre el proyecto, la hermana de Aparicio decidió asistir al casting, ella le pidió que la acompañara. Desafortunadamente se sintió mal por su avanzado embarazo, por lo que Yalitza terminó realizado la prueba en su lugar.

Luego de varias pruebas más, Yalitza se entrevistó con el mismo Cuarón en la Ciudad de México, quien había quedado fascinado con su gran parecido a Libo, la mujer en la que está basada la historia de ‘Roma’.

Para el rodaje, Aparicio tuvo que aprender mixteco con ayuda de Nancy García, a quien también recomendó para el papel de Adela en la película.

Después del éxito de Roma

Su gran interpretación como Cleo en Roma, la llevó rápidamente al éxito internacional, su actuación la hizo merecedora de nominaciones a importantes premios:

Mejor Actriz Revelación en los Gotham Awards; 2018, Mejor Nueva Actriz en los Hollywood Film Awards; 2018, Mejor Actriz en los premios Oscar; 2019, Mejor y Mejor Interpretación Femenina en los premios Ariel.

El New York Times la declaró como una de las personalidades más importantes del 2018, y la BBC la incluyó en la lista de las 100 Mujeres más influyentes en el mundo del 2019.

Yalitza Aparicio en Vogue

Al ser un increíble foco de atención, Yalitza fue elegida para protagonizar la portada de la edición mexicana de la revista Vogue en enero del 2019, la publicación iba acompañada del título en mixteco: In tiu´n ntav´i, que significa, “una estrella ha nacido“.

Esta edición causó un gran revuelo, pues la actriz reveló detalles de su vida antes del éxito, además de la conmoción que causó al ser la portada de una publicación tan importante.

Novio y vida sentimental de Yalitza Aparicio

La protagonista de ‘Roma’ ha sido muy reservada al hablar de su vida romántica; sin embargo, protagonizó un romance que causó un gran escándalo.

Fue en diciembre del 2019 cuando su supuesto novio, André Montes Fuentes, publicó la primera foto junto a Yalitza frente a un espejo, pero fue en una segunda publicación, en la que confirmaba su relación con estas palabras: “Les presumo a mis amigos como la primera que me robó el corazón”.

Por su parte, Yalitza, sólo llegó a compartir una foto en la que parecía que habían dado un paseo por el campo, pues se veían rodados de naturaleza. Acompañó la imagen con estas palabras: “En el nombre del amor“.

La imagen que se hizo viral de la pareja, fue la que él compartió mientras vestía toga y birrete, pues estaba celebrando su graduación de la Facultad de Odontología de la UNAM, junto a la joven actriz.

Sin embargo, su amor se vio ensombrecido muy pronto, pues la ex pareja de Montes Fuentes, Wendy Ahumada, no dudó en alertar a Yalitza del comportamiento violento de su novio.

En entrevista para un publicación nacional, Ahumada reveló: “Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer… aunque sí lo volvió a hacer”.

Yalitza no hizo declaraciones al respecto, pero se cree que la relación con su novio terminó, pues ambos dejaron de seguirse en las redes sociales, y él eliminó de su perfil todas las fotos que tenía junto a la actriz.

La fortuna de Yalitza Aparicio

Tras el éxito conseguido en Roma, la star no ha trabajado en nuevas películas; sin embargo, ha sido contratada para formar parte de campañas de importantes marcas del mundo de la moda, con las que ha logrado tener ingresos mensuales de unos 83 mil 333 dólares.

Además es embajadora de la UNESCO, vocera de las lenguas indígenas y de la educación, sin mencionar que sigue luchando por sus sueños.

“La película fue una oportunidad de mostrar que puedes alcanzar lo que quieras, que no nos dejemos llevar por los estereotipos, que no aceptemos que se debe tener cierto perfil para aparecer en una revista. Si sigues soñando y luchando por lo que quieres, ahí va a estar“.