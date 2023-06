Carlos III ‘ataca’ y no invita a Harry ni Meghan a su primer Trooping the Colour

Este año se llevará a cabo el primer Trooping the Colour del rey Carlos III, quien además fue coronado meses atrás. Este gran evento de gran importancia tiene como invitados a todos los miembros de la familia real, pero este año habrá una gran ausencia —a pesar de ser hijo del rey, Harry no está solicitado para asistir.

Harry y Meghan no están invitados al Trooping the Colour de Carlos III

Harry y Meghan no están invitados al Trooping the Colour 2023, según People, éste se llevará a cabo el sábado 17 de junio.

Las noticias llegan después de haber visto a Harry en la coronación de su papá —el príncipe llegó en solitario sin su esposa Meghan Markle, ni sus hijos, quienes se quedaron en su casa en California. Cabe mencionar que ese día era el cumpleaños número 4 de Archie, el hijo mayor de los duques de Sussex, quienes abandonaron sus funciones reales en el 2020. La llegada de Harry causó gran expectación; el hijo de la difunta princesa Diana llegó arropado por Zara Tindall y Edo Mapelli, además de su prima Beatriz de York, quien tiene una relación cercana con él. El duque de Sussex caminó solo por la Abadía y se sentó en la tercera fila antes de la llegada de su padre y la reina Camilla. La primera fila fue reservada especialmente para los miembros de la realeza como los príncipes de Gales y sus hijos.

Además, Harry se ha mantenido reacio a regresar a Reino Unido porque no tiene seguridad privada asegurada. Este caso lo llevó al tribunal y el resultado no le fue favorable. La pareja, que vive en California, cuenta con su propio equipo de protección privada en Estados Unidos. Pero el príncipe afirma que su personal no cuenta con una jurisdicción y ni con acceso a información de inteligencia para mantener segura a su familia en suelo británico. Harry apeló la decisión del Ministerio del Interior, que le negó la posibilidad de pagar con sus fondos la seguridad en el Reino Unido. Un martes de mayo el juez a cargo del caso cerró la puerta a más litigios. Los abogados del Ministerio del Interior argumentaron en una audiencia a mediados de mayo que no es “apropiado” que personas acaudaladas “compren” protección que pueda incluir a personal armado, cuando ya se tomó una decisión de que el “interés público no amerita” que reciban protección especial con financiamiento público.