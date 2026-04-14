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Meghan y Harry llegan al hospital infantil que visitó la princesa Diana hace 40 años

La pareja inició su visita en Melbourne con un emotivo guiño histórico al acudir al Royal Children’s Hospital, escenario de una recordada aparición de Lady Di

Abril 14, 2026 • 
Tania Franco
Meghan y Harry llegan al hospital infantil que visitó la princesa Diana hace 40 años

Getty Images.

Meghan Markle y el príncipe Harry han comenzado oficialmente su visita a Australia con su llegada a Melbourne, donde fueron recibidos en el Royal Children’s Hospital. La pareja se mostró cercana y sonriente durante su aparición, marcando el inicio de una agenda que ha captado la atención internacional.

Meghan y Harry llegan al hospital infantil que visitó la princesa Diana hace 40 años

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El recorrido no solo destaca por su enfoque en causas sociales, sino también por su carga simbólica. Ambos fueron vistos en el mismo hospital que visitaron la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos hace más de 40 años, evocando uno de los momentos más recordados de la historia de la familia real británica.

Meghan y Harry llegan al hospital infantil que visitó la princesa Diana hace 40 años

Getty Images.

Durante su visita, Meghan y Harry convivieron con pacientes, familias y personal médico, reafirmando su compromiso con iniciativas enfocadas en la salud infantil y el bienestar comunitario. Su presencia generó gran expectativa entre el público australiano, que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

Meghan y Harry llegan al hospital infantil que visitó la princesa Diana hace 40 años

Getty Images.

Este viaje forma parte de una serie de compromisos internacionales que la pareja ha retomado, consolidando su papel como figuras influyentes fuera de la estructura oficial de la realeza. Su paso por Australia promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.

Meghan Markle Príncipe Harry Australia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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