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Por qué Kate Middleton mantuvo en secreto su primer embarazo

La princesa de Gales ocultó la espera de su primer hijo en 2012 antes de hacerlo público junto al príncipe William

Marzo 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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GETTY IMAGES

La princesa Kate Middleton mantuvo en secreto que estaba esperando a su primer hijo George, sin embargo, una periodista ya conocía la noticia y ella misma dio a conocer la razón en un tribunal de Londres.

Durante un juicio relacionado con acusaciones de obtención ilegal de información contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited, en su testimonio, la periodista Charlotte Griffiths, editora del Mail on Sunday, aseguró que ella ya sabía del embarazo pero decidió no publicarlo.

Según dijo, se enteró en un encuentro social privado al que también asistió el príncipe William, durante ese fin de semana en el campo, el príncipe llegó solo y comentó que su esposa no había podido asistir porque sufría náuseas mautinas, lo que indicaba que estaba embarazada.

La periodista dijo que aunque hubiera sido una gran exclusiva para su medio, decidió guardar la noticia hasta que el embarazo fue confirmado por el Palacio de St.James pocos días después, en diciembre de 2012, cuando la princesa fue hospitalizada por hiperémesis gravídica.

“Perdí una exclusiva para mantener mis amistades, y porque sabía dónde estaba el límite”, explicó.

Kate Middleton Príncipe William
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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