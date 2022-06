El príncipe William cumple 40 años y estas son las cosas que no sabías de él

El primogénito de la princesa Diana y del príncipe Carlos cumple 40 años. William vive uno de los mejores momentos de su vida junto a Kate y sus tres hijos, mientras espera su turno al relevo del trono inglés. Aquí, una lista de las cosas que debes saber de él.

Por Erika Roa Torres

Fotos Getty Images

SQUAD

Kate Middleton y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, son el principal motor para el príncipe William. Juntos, los Cambridge han creado un excelente equipo, admirado por todos, tanto que hoy son los más seguidos de Inglaterra, superando al propio príncipe Carlos y Camila.

VIEJO BFF

Su hermano el otrora príncipe Harry, pero tras casarse con Meghan se distanciaron y hoy no se pueden ni ver.

NUEVO BFF

Thomas van Straubenze e ocupó el lugar de Harry y hoy, es el gran confidente y soporte del príncipe.

AMOR PLATÓNICO

Su crush en la adolescencia era Cindy Crawford. Un día, su madre, la princesa Diana, la invitó a Kensington Palace. ¡Sorpresa que se llevó William cuando regresó del colegio!

LAS PROPIEDADES DE WILLIAM

A la fecha, su abuela, la reina Isabel II, le ha obsequiado tres propiedades:

Anmer Hall

Esta hermosa casa de campo construida en el siglo XVIII fue el regalo de bodas de Isabel II a William y Kate en el 2011.

Fort Belvedere

El castillo, construido entre 1750-1755, está en Windsor y se lo obsequió la monarca a su nieto para que tuvieran un lugar de descanso cerca de Londres.

Departamento 1A del palacio de Kensington

Aquí vivió Margarita, hermana de Isabel II, quien al morir en 2002 fue desocupado. En 2011, William y Kate lo convirtieron en su residencia oficial.

GUARDARROPA REAL

Los trajes del príncipe son mandados a hacer con el sastre real que trabaja para Buckinham. También es cliente de Ralph Lauren, pero cuando quiere lucir algo más arriesgado, como el famoso saco de terciopelo verde que estrenó en octubre del

2021, recurre a Reiss.

SIGNO ZODIACAL

El príncipe William Arthur Philip Louis nació el 21 de junio de 1982 bajo el signo de cáncer. Ascendente en Sagitario.

COMIDA FAVORITA

William es fanático de los platillos tradicionales ingleses, como el Cottage Pie, que es un pastel de carne cubierto con puré de papa, o los Fish Cake, que son unas ricas tortitas de

pescado acompañadas de arroz. Y de postre, no perdona el Joly-Poly, nada menos que un envuelto de mermelada, y el pastel de chocolate, el favorito de Isabel II. Eso sí, el príncipe reconoce, “no soy tan bueno con la comida picante”.

CANCIÓN FAVORITA

“I Like The Way You Move” de los Bodyrockers

(2005).

PELÍCULAS FAVORITAS

The Avengers, Harry Potter and the Deathly Hallows: Parte 2, Bridesmaids y The Inbetweeners.

FAVOURITES GETAWAYS

Adora esquiar en Verbier y asolearse en Mustique, pero su lugar favorito en el mundo es Kenia, sitio donde le propuso matrimonio a Kate y donde se siente relajado.

Seguir leyendo: EL PRÍNCIPE HARRY SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y ASÍ SE ENCUENTRA

Así reconfortaba la princesa Diana a sus hijos

Descubre el artículo del príncipe William en la edición de CARAS JUNIO