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Revelan fecha para el veredicto de Marius Borg Høiby

La justicia de noruega ya fijó la fecha en la que dará a conocer el veredicto contra el hijo de la princesa de Noruega, quien enfrenta uno de los mayores escándalos que ha sacudido a la familia real noruega

Mayo 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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GTRES

El tribunal de Oslo confirmó que la sentencia será anunciada el próximo 15 de junio de este año. El joven de 29 años, entenado del príncipe heredero Haakon de Noruega e hijo de Mette-Marit, enfrenta un total de 40 cargos relacionados con presuntas violaciones, agresiones, amenazas y delitos vinculado con drogas. Aunque negó las acusaciones más graves, sí reconoció algunos delitos menores como posesión de drogas y violaciones a órdenes de restricción.

Durante el juicio, que se llevó a cabo entre febrero y marzo en Oslo, la fiscalía solicitó una condena de siete años y siete meses de prisión. La defensa, en cambio, pidió una pena máxima de 18 meses, argumentando que Borg, ha sido sometido a una fuerte presión mediática debido a su cercanía con la realeza noruega.

El caso ha generado gran atención internacional y ha provocado cuestionamientos sobre la imagen de la monarquía en Noruega. Incluso, recientemente un juez rechazó la petición de que Marius Borg cumpliera prisión preventiva bajo arresto domiciliario en la residencia oficial de la familia real, al considerar que existía riesgo de reincidencia.

Aunque Borg no forma oficialmente parte de la casa real ni posee títulos nobiliarios, el proceso judicial ha colocado nuevamente bajo el escrutinio público a la familia de la princesa heredera. Se prevé que, tras conocerse el fallo el 15 de junio, cualquiera de las partes pueda apelar la decisión judicial.

Marius Borg
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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