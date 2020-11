Todas las veces que el príncipe Carlos se portó peor que en The Crown…

¿Crees que la encarnación de Josh O’Connor en la cuarta temporada muestra lo más oscuro del heredero al trono británico? No, hay cosas peores…

The Crown ha mostrado uno de los lados más oscuros del príncipe Carlos, heredero al trono británico, pero hay cosas peores que no salieron y otras que aún no vimos en la serie de Netflix y que quizás aparezcan después. Las repasamos…

“Llámame Sir”

O sea, ¿cómo? Quiere salir contigo, que seas su novia y planea casarse pero te pide que le digas “señor” mientras andan de novios. Plop… Ok, es Príncipe de Gales (de hecho: His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, K.G., K.T., G.C.B., O.M., A.K., Q.S.O., P.C., A.D.C., Earl of Chester, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Earl of Carrick, Baron of Renfrew, Lord of the Isles, and Prince and Great Steward of Scotland).

Esto sí sucedió en la vida real, tal como lo relata Lady Di en su libro Diana, her true story (Andrew Morton, 1992) y como lo confirmó su hermana Lady Sarah McCroquodale. “Salieron formalmente 13 veces antes de casarse, ¿tú crees que así puedes conocer a alguien?”. Diana se describió como “el cordero para el sacrificio”. Y sí.

“Pobre Camila, hay 4 paparazzi en su casa”

…Y en la de Diana había 100. En aquel departamento que compartía con sus amigas en Londres, los fotógrafos y periodistas televisivos la seguían y la perseguía, al grado que su mamá y sus amigas hacían intercambios de autos por el Mini Metro de Diana para confundirlos; pero Carlos se quejaba de que a la pobre Camilla la fotografiaban en su residencia de Gloucestershire.

Aunque Diana también se hizo la mártir: “Yo no le dije que en mi casa había 100, pero eso me devastó, que le importara más Camilla”. Ok, al que no habla Dios no la escucha.

“¿Otro niño?”

Diana escribió que esa fue la reacción que obtuvo del príncipe Carlos cuando nació Harry. “Yo sabía que iba a ser niño desde la segunda ecografía, pero no quise decirle porque sabía que estaba ilusionado con tener una niña, y como todavía me importaba no decepcionarlo, me hice la sorprendida cuando nació”.

Aparte del género, Carlos se quejó de que era pelirrojo: “Ash, como los Spencer”. No, bueno…

“Estaré al pendiente”

Así contestó Carlos a Diana cuando el príncipe William, de 11 años, se rompió el cráneo jugando y tuvo que ser sometido a una cirugía inmediata en el hospital Great Ormond de Londres, en 1991.

Diana, como toda mamá, se quedó toda la noche y al día siguiente a cuidar al niño, pero Carlos solo se apareció 15 minutos después de la cirugía y luego se fue a la ópera a cumplir con su agenda.

“El príncipe no quiso alterar su agenda, pero está en contacto con los médicos y se mantendrá al pendiente de su hijo”, refirió en un comunicado el Palacio de Buckingham.

“Quisiera vivir en tus pantalones”

No, no hablamos del largo romance que vivieron a lo largo de dos décadas, sino del episodio en el que un traidor del Palacio de Buckingham grabó una conversación privada del príncipe Carlos con su amante Camilla y la vendió a los medios.

Esto fue tras la entrevista de Diana a Martin Bashir y se especuló que pudo haber sido ella, pero esta hipótesis se descartó porque Diana aseguraba que quienes la vigilaban con micrófonos eran los Windsor y no al revés… En este incómodo registro, el educado heredero al trono soltó toda una vulgaridad:

Carlos: “Oh, Dios, quisiera vivir dentro de tus pantalones, ¡todo sería más fácil!

Camilla: (Risas) “¿Te piensas convertir en pantaletas?

Carlos: “O, Dios no lo permita, un Tampax. ¡Con mi suerte!”

Camilla: “Eres un completo idiota (Risas)… ¡qué gran idea!”

“Sí fui fiel… hasta que no”.

Después del divorcio (y la famosa entrevista de Diana con Martin Bashir que dio lugar a ello) en 1992, el príncipe Carlos hizo lo que nunca: revelar información íntima públicamente.

Fue el 29 de junio de 1994 en la televisora ITV para un mini documental en el que hablaría de sus labores reales, pero el periodista Jonathan Dimbleby preguntó lo que todos queríamos saber: “¿Fue usted fiel y honorable cuando hizo sus votos matrimoniales?” el Príncipe respondió. “Sí… hasta que el matrimonio se rompió irremediablemente y ambos nos cansamos”. También se refirió a la presión de los paparazzi con la misma tibieza. Sus respuestas veladas no le ayudaron en nada. Por cierto, ese mismo día Diana usó el famoso Vestido de la Venganza en la Galería Serpentine de Londres. Pum.

“¿Por qué limpias tus botas?”

En 2011 se dio a conocer un documental televisivo de Channel 4 denominado “Sirvientes reales”, en el que varios mayordomos y expertos reales opinaron sobre las formas en la que los Windsors viven diariamente.

“Carlos es el más demandante de todos los senior royals, es muy detallista y si ve un plato fuera de lugar se enoja”, dijo uno de los entrevistados. En este mismo programa apareció un clip de los príncipes limpiando sus botas tras un juego de polo, mientras Carlos los apura y se burla de que lo hagan ellos mismos. Harry le dice, muy quitado de la pena: “Siempre las limpio, ayer también lo hice, al menos lo hago, no soy como tú que todo te lo hacen”. Exhibido a mil por ciento.

“No soporto a este tipo”

Por supuesto que tan mala prensa a lo largo de las décadas, le ha causado animadversión hacia los reporteros más incisivos… Así lo dejó ver en 2005 cuando en una improvisada comparecencia en el resort ski Klosters en Suiza, con Harry y William y los medios, en la que Carlos olvidó que tenía el micrófono de solapa puesto y dijo: “No soporto a este hombre, es un ser horrible”, tras contestarle de forma cortante al reportero de la BBC Nicolas Witchell, quien cubre a la casa real desde 1988 y fue el primer periodista en confirmar en Inglaterra la muerte de Lady Di. Obvio, la prensa se le fue encima… otra vez.

“¿Me van a echar la culpa, verdad?”

Cuando la princesa de Gales murió, su ex esposo le dijo eso a su staff, según reportó el historiador Robert Lacey. “Por eso tomó la determinación de actuar como viudo doliente y no solo como padre de los niños, él sabía el daño que esto le iba a hacer como heredero”.

Carlos mantuvo la guardia baja con la prensa para no ser atacado. Su primera aparición pública con Camilla fue en 1999 en la fiesta de cumpleaños de la hermana de ella, en el Hotel Ritz, la prensa se desbocó en críticas.

“El príncipe sabía que la única forma en la que podía ser aceptada era casándose con ella; primero porque no podía ir a actos oficiales con él y segundo porque eso iba a limpiar su imagen”, dijo el ex secretario de la princesa Diana, Patrick Jephson, a la BBC. Y así, pues, Carlos legitimó a su eterna amante.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

