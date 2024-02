La comida anual de Cerámica Suro cierra con broche de oro el FIRST Gdl Art WKND en Guadalajara

Guadalajara se ha convertido en un epicentro innegable del arte en nuestro país. Desde ceramistas, pintores y escultores, han demostrado que los tapatíos tienen un cierto je ne sais quoi cuando se trata de arte contemporáneo. Para celebrar este nuevo legado y esta creciente escena en Jalisco, José Noé Suro hosteóuna vez más y como cada año una comida a la que everyone and anyone querría asistir.

José Noé Suro es un artista y empresario que ha dedicado su trabajo a perfeccionar la técnica de la cerámica. Todos en Guadalajara le conoces, y el trabajo creativo de su estudio ha retado los límites de la imaginación en cuanto a esta técnica milenaria. Básicamente, uno de los founding fathers del arte contemporáneo en Jalisco.

El performance artístico de Clara Cebrian “Amason” Jorge Soltero

Año con año, su fábrica a las afueras de la perla tapatía es sede de una de las fiestas más importantes del año. Con artistas internacionales, invitados especiales y familiares, Suro celebra un año más de amor al arte. Este año, la celebración no ha sido menos que espectacular. La presencia del pop up de la artista Clara Cebrián de “Amason” nos asombró, pues te permitía seleccionar una pieza de una plataforma en línea y ella realizaba un dibujo al instante. Obvio, para comer había un montón de opciones desde mariscos de La Panga del Impostor, drinks por el uniquísimo Tequila 1800 y ciento un distintas opciones de street food.

La comida estuvo llena de personalidades aficionadas al arte que se dieron cita en Guadalajara con 1800 para el FIRST Gdl Art WKND. José Noe Suro, Jorge Méndez Blake, Sebastián Vizcaíno, las hermanas Julia y Renata (sí, las fashion designers) y mil más, asistieron a la comida y disfrutaron de este ambiente que, aunque está full de gente se siente como un gran friend group —claro, porque todos comparten la misma pasión— y es sin duda uno de los eventos más esperados del año.

Jorge Méndez Blake Jorge Soltero

Cabe mencionar que el FIRST Gdl Art WKND es un evento impulsado por Tequila 1800, que a través de los años se ha encargado de servir como un promotor cultural del arte en México. Del 1 al 4 de febrero se llevó a cabo su doceava edición, donde un grupo selecto de invitados pudieron visitar más de 30 exposiciones de arte, como la galería Travesía Cuatro de Inés López Quesada, el estudio de Renata Petersen, el estudio de Jorge Méndez Blake, Proyecto Arte, entre otros. Esto fue el cherry on top del fin de semana pues los asistentes lograron empaparse de la visión y los imaginarios de los exponentes del arte en Guadalajara.