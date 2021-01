«El planeta entero goza de surrealismo». Pedro Friedeberg cumple 85 años

Entramos a la casa de una de las grandes figuras del surrealismo en México. Pedro Friedeberg cumple 85 años: comenzó su carrera a los 23 y hoy sigue siendo uno de los mejores exponentes del arte en el mundo.

Fotos: Einar González

Icono, genio, honesto, figura y maestro del arte mundial, Pedro Friedeberg (11 de enero de 1936) es uno de los artistas mexicanos de mayor tradición y renombre en el mundo. Perteneció al grupo de célebres artistas del siglo XX como Leonora Carrington, Remedios Varo, Gunther Gerzso y Mathias Goeritz. Durante más de medio siglo, la geometría, los símbolos y la numerología han sido elementos presentes en la obra del creador.

Desde pequeño se interesó en el arte, sin embargo, no fue sino hasta los 23 años de edad que, animado por Remedios Varo y Mathias Goeritz, la carrera de Friedeberg comenzó exitosamente con su primera exposición individual en la Galería Diana en la Ciudad de México.

Sin duda, su personalidad vibrante y su aura resultan irresistibles.

¿A qué edad comenzó a interesarse por el arte?

Desde siempre. Ya no me interesa, se ha vuelto demasiado vulgar y estúpido.

¿Alguna vez desconfió de su talento?

Siempre y nunca.

¿Qué es lo que más le gusta de su arte?

Que divertida y amena manera de llenar el tiempo en una ciudad tan aburrida y boba como México.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de su vida?

Los ataques del dostoyevkismo.

¿Y los más amables?

Los presentes.

¿A qué le teme?

A los godínez y a los burócratas.

¿Se arrepiente de algo?

De no dejarme fotografiar por Man Ray en 1963 y de vender toda mi obra de Saul Steinberg en 2002.

Dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco ¿usted cree que sea verdad?

¡Desafortunadamente sí! Todos mediocres y delirantes.

Y qué hay de aquellos que dicen que “todos los artistas están atormentados”…

Claro que no. Los artistas son adolescentes que se quieren hacer los interesantes.

¿Ha dejado proyectos inconclusos por alguna razón?

Por la desidia de otros o algún malentendido o chisme.

¿Qué personaje vivo o muerto, le parece digno de una película de terror?

Trump, Hitler, Clement Greenberg.

¿Qué música le gusta?

Solo clásica, únicamente.

¿Le gusta bailar?

Claro que no, el baile es para los bailarines de ballet.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

Leer, dibujar, escribir cartas, dormir y viajar.

¿Cocina?

Solo bajo obligación o necesidad.

¿Cuál es su gusto culposo?

Ninguno.

Ha sido testigo de la evolución de la tecnología, ¿qué es lo que más le ha impactado y por qué?

La rapidísima adopción de la total estupidez por la inmensa población de mediocres, rebaño de borregos.

Para usted, ¿cuáles son los mejores placeres de la vida?

No deberle nada a nadie; no tener que ver gente aburrida, que es el 95 por ciento.

¿Qué es lo que más agradece de su vida?

No haberme vuelto arquitecto.

¿Considera a México surrealista?

Ni más ni menos que cualquier otro país. El planeta entero goza de “surrealismo”.

¿Cuál es su mayor éxito?

No usar la computadora, el internet y esas cosas, y aún así tener “50,000 seguidores”; que muchísimos jóvenes me imitan, me plagian y hasta falsifican mi obra…

¿Y su mayor fracaso?

El seguir viviendo en México.

¿Cuál es la mentira más grande que han dicho de usted?

Que soy el “último de los surrealistas”.

¿Y la mayor verdad?

Que soy un genio.

¿Qué significa la vida para usted?

No estoy seguro si estoy vivo o muerto o soñando.

¿Y la muerte?

El estado natural de absolutamente todo.

Si pudiera escribir su epitafio, ¿qué diría?

“Aunque totalmente mal entendido, sé que me divertí mucho”.

Por último, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Sería arrogante y presuntuoso pretender ser recordado. Todos somos pasajeros de “La nave del olvido”, afortunadamente.

LO QUE TIENES QUE SABER DE PEDRO FRIEDEBERG

Nació en 1936 en Florencia, Italia. Fue naturalizado mexicano a los siete años de edad. Sus gatos se llaman Netflix e Internet. Fundó el grupo de Los Hartos, en el que participó José Luis Cuevas, Chucho Reyes, Ida Rodríguez Prampolini y Alice Rahon.

Su obra ha sido expuesta en museos internacionales como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Museo de Arte Contemporáneo en Chicago, el Museo de Arte Contemporáneo en Nueva Orleans, Museo de Louvre en París y el Museo de Israel en Jerusalén, entre otros.

Es el autor de la ahora icónica “Hand Chair”.