En entrevista: Rafa Márquez nos cuenta todo sobre su nuevo documental

Rafa Márquez, leyenda del fútbol en México, comparte su vida en el documental “Rafa Márquez: el capitán”, desde sus inicios en su natal Michoacán, su paso por grandes clubes como el Mónaco y el Barcelona, su actuación en cinco mundiales, hasta su faceta actual como entrenador del Barcelona Athletic. Todo este recuento está presentado con material documental, entrevistas con el propio Rafa y muchos de sus compañeros de vida, desde su familia, ex compañeros de equipo como Ronaldinho, Puyol y Xavi Hernández. Sobre esto y más conversamos con el capitán previo al estreno del relato de su vida.

Cuando te ofrecieron hacer el documental ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones?

Soy muy hermético en mi vida privada, pero también creo que la idea de hacer este documental era para intentar que la gente me conociera más como ser humano, no solo como futbolista o entrenador. Lo cual, para mí, era algo muy importante.

Otras productoras ya me habían propuesto hacer algo de así, pero la verdad es que yo no conocía toda esta tendencia, que se ha vuelto muy actual entre muchas figuras del deporte. La casa productora con la que hice esta crónica tiene a Pablo Cruz como uno de sus socios, con quien tengo muy buena amistad. Y me dijo: “Bueno, si quieres, lo podemos hacer nosotros; creo que hay más confianza y puedes abrirte más.” Así que le respondí: “Bueno, creo que es una buena idea.” Y así fue como comenzó la idea de hacer este documental.

Courtesy of Netflix / 2024

¿Cómo fue esta experiencia de abrir tu vida al mundo?

Increíble, creo que le puede servir mucho a la gente. Viendo los documentales actuales, pensé que mi historia puede ser una motivación y un ejemplo para mucha gente, tanto jóvenes como adultos. Todos tenemos sueños y enfrentamos problemas de diferentes tamaños, pero si trabajas duro, eres disciplinado y te levantas cada vez que caes, a veces puedes obtener una recompensa. Mi trayectoria incluye momentos muy difíciles, no solo felices y por eso me gustó hacer este proyecto, puede ser útil para muchas personas.

¿Por qué es tan importante la familia para ti?

Mi familia es mi base fundamental, son los pilares que me sostienen, sobre todo en los momentos más difíciles, son mi motivación también para poder tener fuerzas y seguir adelante. Tanto mi madre como mi padre han sido muy influyentes en mi carrera, en mi carácter y mi personalidad. También mi esposa e hijos, que están siempre conmigo a diario. Ellos estuvieron a mi lado durante momentos muy duros, especialmente durante un tema complicado con Estados Unidos. Gracias a ellos, creo que pude soportar eso y mucho más.

Courtesy of Netflix / 2024

¿Qué le diría el Rafa Márquez de hoy a ese niño que apenas comensaba a jugar fútbol?

Que siga disfrutando del fútbol, que siga gozando de ese juego, porque ese juego le va a dar todo. Así como empezó jugando en la calle, terminará jugando una final de Champions o cinco mundiales. Siempre me divertí jugando, incluso en lo profesional, y como bien se menciona, el fútbol me lo dio todo.

¿Cómo fue ver en el documental el aprecio que tiene por ti ex compañeros y ex entrenadores?

Fue algo muy grato porque, cuando llegas al inicio a un equipo tan importante y te ganas el respeto y el cariño de muchos, es por el trabajo que has hecho. Primero, obviamente, por mí, por intentar ser el mejor, y después viene el beneficio del equipo. Cuando ven a alguien que trabaja, se esfuerza, ayuda y puede ser un líder en un equipo, enseguida te respetan.

Courtesy of Netflix / 2024

¿Hubo algún momento que al verlo encontraste una perspectiva nueva de tu vida?

Totalmente, ahora que lo veo, me doy cuenta de que al inicio, sobre todo cuando vine a Europa por primera vez con el Mónaco, nunca pensé en el miedo al fracaso o en el qué dirán si regreso. Creo que fueron más mis ganas y mi hambre de querer trascender y conseguir algo que el miedo.

Podríamos decir que también tuve un poco de suerte al llegar al Mónaco con un buen equipo, pero me costó mucho trabajo adaptarme. Me costó mucho aprender francés, adaptarme a la cultura y a la comida. Sin embargo, esas ganas se demostraban cuando jugaba, y así fue como me gané el puesto de titular y logramos conseguir algo importante como el campeonato.

¿Cómo te gustaría verte en el futuro?

Creo que tengo un gran ejemplo, como lo fui como jugador, y creo que al final es intentar seguir preparándome, seguir trabajando, seguir picando piedra para intentar ser el mejor en lo que haga. Y es una de las cosas que también hablamos mucho en el documental. Una de las frases que mi padre me dijo y que siempre tengo muy presente es que si vas a hacer algo, hay que hacerlo de la mejor manera, hay que hacerlo muy bien. Creo que con ese legado, con esa frase, siempre intento, si me comprometo a algo, hacerlo muy bien.

El documental “Rafa Márquez: el capitán” estará disponible en Netflix a partir del 6 de junio.