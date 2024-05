Rafael Nadal: las emotivas palabras que dio tras su eliminación de Roland Garros

Con la promesa de volver a la histórica Philippe Chartier, luego de su derrota ante Alexander Zverev, Rafael Nadal demostró que no se quiere retirar aún.

El llamado “Rey de la Arcilla” compartió unas emotivas palabras al término de su participación en el Abierto de París. En ellas, deja en duda si será la última vez que pise la cancha porque, adelantó, buscará estar para los Juegos Olímpicos.

“Es difícil hablar para mí en este momento, no se si será mi última vez aquí, pero sí lo es, ha sido un placer para mí recibir todo el apoyo que tengo de esta cancha”, aseguró Nadal ante el público.

“Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero todavía no siento el final. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo”.

El español, de 37 años, confesó que los meses pasados han sido particularmente difíciles por las lesiones que ha sufrido y por no estar en su nivel.

“Vengo de afrontar dos años duros por las lesiones. Solo tengo que decir que no estuve demasiado a mi nivel. Para mi es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland Garros, pero no es seguro”.

Visiblemente conmovido, Nadal agradeció al torneo y el apoyo de su familia reiterando que aunque no sabe si regresará en el futuro, porque aún no siente que sea el momento, los sentimientos que tiene al pisar Philippe Chartier son increíbles.

“Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos, nunca imagine de pequeño conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacen sentir aquí son increíbles y muchas gracias por todo. Tengo muchas emociones en esta cancha en mi carrera. No sé qué sucederá en el futuro. Hay un gran porcentaje que no regrese, pero no puedo asegurarlo el 100 por ciento. Tal vez, en dos meses, voy a decir que ya es suficiente, pero todavía no lo siento. Los amo desde el fondo de mi corazón”.

Nadal, quien se coronó en el Roland Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, llegó arropado por su familia: su esposa Mery Perelló, su hermana, Maribel, su madre, Ana María, su padre Sebastián y sus tíos. Además de su pequeño Rafael.