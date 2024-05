Rafel Nadal cae ante Alexander Zverev en su regreso a Roland Garros

El esperado regreso de Rafael Nadal a Roland Garros fue único. En su entrada a la cancha, la recepción dada al 14 veces ganador del Grand Slam parisino fue una ola de ovaciones.

El español regresó al torneo que más títulos le ha dado con miras a enfrentar al alemán Alexander Zverev, luego de meses fuera por una lesión en la pierna izquierda.

Tras la primera ronda, el español, de 37 años, cayó ante el número cuatro del mundo, quien se posiciona como uno de los favoritos para llevarse la Copa de los Mosqueteros. El resultado quedó 6-3, 7-6, 6-3.

“Dos años después de su épico partido inconcluso, Zverev le propina a Nadal su primera derrota en Roland Garros”, dio a conocer la cuenta oficial de Instagram del torneo.

Nadal, quien se coronó en el Roland Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, llegó arropado por su familia: su esposa Mery Perelló, su hermana, Maribel, su madre, Ana María, su padre Sebastián y sus tíos. Además de su pequeño Rafael.

¿Nadal se retira de Roland Garros?

Aunque trascendió que el campeonato parisino había organizado un homenaje a Nada por su latente retiro, se dice que se canceló debido a que el español dejó en claro que quiere continuar más allá de las lesiones que pudiera tener.

“Hay grandes opciones de que sea mi último Roland Garros. No puedo decirlo al 100 por ciento, nadie sabe qué puede pasar. He atravesado un largo proceso de recuperación. Ahora voy mejor que hace un mes. Así que no quiero cerrar la puerta al 100 por ciento”, dijo Nadal.