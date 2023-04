Así es la nueva película de Michelle Rodríguez en búsqueda del sueño americano

Créditos:

Vestido: Benito Santos

Styling: Ottero

Foto: Sergio Valenzuela

Make Up: Ger Parra

“Fue la primera película que me hizo salir del continente, fue también la primera vez que visitaba España. Hoy estoy feliz y agradecida de que mi trabajo me permita cruzar fronteras, llegar lejos y llevar en alto el poder latino y el nombre de México”, expresa con emoción, Michelle Rodríguez, al recordar todo lo que conllevó el dar vida a Briseida en Con los años que me quedan, una nueva comedia de acción que se estrena este viernes 21 de abril.

¿Qué es lo que más te emociona de este proyecto?

Estoy emocionada porque creo que es una película distinta en la que tres mujeres se salen con la suya. Es una comedia de riesgo, y me encanta que contemos una historia en la que hay acción, coches, balas y todo.

Cuéntanos de tu personaje

Mi personaje Briseida, aunque se aborda desde la comedia, trae un fondo muy importante que es la problemática que hoy día está tan normalizada respecto al sueño americano. Ella es una latina que quiere ser una gran estrella de Hollywood y se encuentra con la discriminación racial y física. Sin embargo y sin caer en el drama ni en una crítica social, estamos retratando lo que vive mucha gente en búsqueda del sueño americano. No obstante, es una latina en toda la expresión de la palabra y se siente orgullosa de sí misma, yo me identifico con ella y la disfruté muchísimo.

¿Cómo ves hoy la representación y presencia latina en Estados Unidos?

Ahora que se habla más de la representación me encanta. En la época en la que a mí me tocó crecer, vivíamos de anhelos. Veíamos a pocas lograr el sueño y resultaba lejano o difícil de creerlo. Ahora, cada vez son más las representantes latinas que están triunfando y que, de alguna manera, nos hacen sentir bien e identificados.

¿Tu tienes un sueño americano?

Ahora que estoy teniendo la oportunidad de visitar y llegar a otros países con mi trabajo, claro que ha crecido en mí ese sueño americano. Me encantaría hacer una película en Hollywood o una obra en Broadway.

¿Qué significa para ti el cruzar fronteras y llegar a otros países con tu arte?

Considero importante llevar en alto el nombre de tu país porque estás abriendo puertas para los que vienen detrás de ti. Creo que, más allá del reconocimiento personal, hoy hablamos de un sueño colectivo.

¿Por qué la gente no se puede perder Con los años que me quedan?

Más allá de ser una comedia, tiene un tinte oscuro, pueden esperar estar al filo de la butaca, pues es divertida, pero complicada. Es una montaña rusa de emociones.