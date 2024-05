El sigiloso mensaje que envió Cazzu antes de su separación con Christian Nodal y expuso la crisis que atravesaban

Uno de los temas más comentados en los últimos días, sin duda alguna ha sido la separación de Christian Nodal y Cazzu, quienes decidieron ponerle fin a su romance apenas ocho meses después de que se convirtieron en padres de la pequeña Inti. Desde entonces, han surgido numerosas versiones respecto a qué fue lo que pasó entre ellos y si se trató de una ruptura anticipada semanas atrás.

Esto luego de que salieran a la luz algunas de las pistas que cada uno envió respecto al momento que su relación atravesaba, las cuales en un inicio detonaron sospechas de un distanciamiento, cuando en realidad eran los primeros indicios de su truene.

En un principio, se habló del gesto de Christian al borrar todas las fotos que tenían juntos de sus redes sociales, sin embargo, aunque Cazzu aún conservaba estos recuerdos, igualmente había lanzado un par de indirectas sobre el estado de su noviazgo con el cantante.

La misteriosa indirecta que Cazzu publicó antes de confirmar su ruptura con Christian Nodal

Aunque hasta que se supo de su truene, Cazzu seguía mostrando una actividad normal en Instagram, compartiendo fotos de su día a día como mamá primeriza, su cuenta en X habría delatado lo insostenible que ya era su relación con el músico. Al menos así quedó evidenciado con un mensaje que publicó en días pasados y cobró sentido hasta ahora.

“Lo que me falta de linda, me sobra de estúpida. Pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen”, escribió la rapera la noche del 15 de mayo, justo una semana antes de que Christian Nodal publicara el comunicado anunciando su separación.

La rapera habría revelado su sentir en días pasados mediante una sospechosa indirecta Instagram

Inmediatamente, el post se inundó con palabras de aliento de sus fanáticos, quienes le recordaron que sin importar lo que pasara, ella era una mujer brillante. Hasta ese momento, se creía que estas palabras se trataban de una insinuación sobre su regreso a los estudios de grabación, pero hoy se sabe, pudieron haber sido escritas en el instante que ella y el cantante mexicano acordaron dar a conocer el estatus de su romance.