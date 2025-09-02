Suscríbete
Entretenimiento

Cazzu revela incómodo momento que vivió con el abogado de Nodal por la custodia de Inti

La cantante dijo que el intérprete de regional mexicano no quiso firmar el permiso para que la bebé pueda viajar con ella

September 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-su-hija-y-nodal.jpg

Gentileza Grupo Mass Argentina

Cazzu narró la dura experiencia que vivió en una mediación con el abogado de Christian Nodal por la custodia de su hija Inti, luego de que el representante legal del cantante lanzó una advertencia respecto al permiso para viajar que necesita Inti.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija... necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó en el podcast Se Regalan Dudas.

De acuerdo con la información que compartió la argentina, en aquella mediación planteó la necesidad de obtener el permiso legal permanente o temporal, pero la respuesta del abogado fue contundente.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

Cazzu dijo que las palabras del abogado la hicieron sentirse amenazada, “contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perro, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa, contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó la rapera que tomó la decisión de no llevar el caso a los tribunales.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador.. yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija... yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija”, comentó.

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogados para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”, concluyó.

Cazzu Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
dwayne-la-roca-venecia.jpeg
Entretenimiento
El impactante cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chloe-grace-moretz-kate-harrison.jpeg
Entretenimiento
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras siete años juntas
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dr-simi-pelicula.jpg
Entretenimiento
Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar intercambia insultos con Christian Nodal
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
antonio-de-la-rua-shakirajpg
Entretenimiento
Antonio de la Rúa, ex de Shakira asiste a su concierto en México y reavivan rumores de romance
El empresario argentino fue captado en el último show de la intérprete en México
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgna-rodriguez-venecia.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso en Venecia
Tras anunciar su compromiso, la modelo apareció públicamente en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg
Entretenimiento
Kate del Castillo revela que casi muere en el mar
La actriz contó que casi pierde la vida mientras buceaba
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Emma Heming, Bruce Willis.jpg
Entretenimiento
Emma Heming, esposa de Bruce Willis responde a críticas por revelar que ya no vive con el actor
La modelo y actriz tomó la decisión de que su esposo viva en otra casa debido a la demencia frontotemporal que padece
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce rompen un récord
Entretenimiento
Taylor Swift rompe un nuevo récord Guinness con Travis Kelce
La reina de los récords ahora sorprende con uno que nadie veía venir. Más allá de la música, la cantante continúa siendo un fenómeno mundial
August 31, 2025
 · 
Tania Franco