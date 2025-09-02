Cazzu revela incómodo momento que vivió con el abogado de Nodal por la custodia de Inti

Cazzu narró la dura experiencia que vivió en una mediación con el abogado de Christian Nodal por la custodia de su hija Inti, luego de que el representante legal del cantante lanzó una advertencia respecto al permiso para viajar que necesita Inti.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija... necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó en el podcast Se Regalan Dudas.

De acuerdo con la información que compartió la argentina, en aquella mediación planteó la necesidad de obtener el permiso legal permanente o temporal, pero la respuesta del abogado fue contundente.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

Cazzu dijo que las palabras del abogado la hicieron sentirse amenazada, “contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perro, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa, contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó la rapera que tomó la decisión de no llevar el caso a los tribunales.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador.. yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija... yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija”, comentó.

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogados para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”, concluyó.